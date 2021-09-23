الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح: تعيين 41 شابا وفتاة من ذوى الهمم بالقطاع الخاص

خالد شعيب
خالد شعيب

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن توفير 41 فرصة عمل فى القطاع الخاص لذوى الهمم والعزيمة من الشباب من أبناء محافظة مطروح من الجنسين تعييناً دائماً ومؤقتاً، وذلك من الذين تقدموا من خلال مكاتب التشغيل بمديرية القوى العاملة بمطروح مع استيفاء نسبة الـ5% المقررة بالقانون.

وأوضح عاطف درويش مدير عام مديرية القوى العاملة بمطروح، أن مكتب عمل مطروح بالمديرية   قام بالمرور على عدد من منشآت القطاع الخاص  لتوفير فرص عمل لتلك الفئة ضمن مبادرة وزارة القوى العاملة (مصر بكم أجمل ).

وأضاف أن نجحت في تعيين 41 من شباب المحافظة من ذوى الهمم ( ذكور وإناث) تعينا فعلياً دائما ومؤقتا  للتيسير على الشباب ومساعدتهم على إيجاد مورد رزق لهم.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة مطروح لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب والقضاء على البطالة ، وضمن خطة الدولة وتكليفات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وخاصة  الشباب من ذوى الهمم والاستفادة من طاقاتهم مع تحقيق فرص معيشية أفضل لهم.

وكان قد استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمكتبه، المحاسب أشرف أمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمطابع الاميرية والوفد المرافق، بحضور عمر مجاور مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.

وتم استعراض تطوير الهيئة للأدوات التى تساعد في تطوير آليات العمل الإداري وتوفير الأدوات اللازمة التى تيسر سبل العمل  فنيا واداريا، وبما لا يسمح  بأي تداخل والحفاظ على خصوصية المكاتبات ومخاطبات العمل.

ووجه محافظ مطروح بعقد اجتماع مع وفد الهيئة بحضور  جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة  ،لعرض كافة آليات التطوير المتاحة وكيفية تحقيق اقصي استفادة لتحسين وتيسير اجراءات العمل فنيا واداريا. 

وقدم  الشكر لرئيس هيئة المطابع الاميرية على جهود الهيئة وحرصها على الاطلاع على كل جديد  والتواصل مع مختلف الجهات من أجل تطوير أداء ومنظومة العمل الادارى.

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محافظ مطروح القوى العاملة القطاع الخاص القيادة السياسية فرص عمل ذوي الهمم

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