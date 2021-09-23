وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره الصيني سبل تعزيز التعاون المشترك

بحث الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خلال اتصال هاتفي مع وانج يي مستشار الدولة وزير خارجية الصين، علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين البلدين وسبل تعزيزها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الخميس، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها التغير المناخي، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق التنمية الخضراء والمستدامة.

كما بحثا الشراكة والتعاون بين البلدين في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى استضافة دولة الإمارات لـ " إكسبو 2020 دبي " في الأول من أكتوبر المقبل، ودعم الصين الكامل لدولة الإمارات خلال استضافتها لهذا الحدث العالمي البارز.

وفي سياق متصل، أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، عمق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والصين، خاصة في مجال الابتكار في القطاعات الحيوية والمستقبلية التي تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية الإمارات للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشدد وزير الصناعة الإماراتي- وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية- على ضرورة اقتناص الفرص التي توفرها الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود في حياة البشر، موجهًا دعوة مفتوحة إلى جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة من الفرص التي تقدمها حملة "اصنع في الإمارات".

وأشاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها عن بعد خلال "منتدى بوجيانغ للابتكار" المنعقد في مدينة بوجيانج الصينية، بالعلاقات المميزة بين البلدين التي أثمرت إنجازات نوعية عالمية، خاصةً في مواجهة فيروس كورونا وتطوير حلول الطاقة النظيفة والمتجددة، التي كان للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الدور الأكبر فيها.

وأعرب الدكتور سلطان الجابر عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلته العلاقات بين البلدين، والتطلع المشترك إلى تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة، خاصةً أن البلدين يتشاركان النظر إلى الابتكار باعتباره أحد العناصر الرئيسية المحركة للتقدم والازدهار.

