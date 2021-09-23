الخميس 23 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«روبرت كوخ»: استمرار تراجع معدل الإصابة بـ«كورونا» في ألمانيا

ألمانيا
ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا مجددًا.
وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 63.1 ، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 65، وقبل أسبوع 76.3.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 10 آلاف و696 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 115 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 12 ألفا و925 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن 68 حالة وفاة.

يشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي.

ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و171 ألفا و666 حالة إصابة.
ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الخميس أن اجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و932 ألفا و600 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 93 ألفا و238 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

روبرت كوخ فيروس كورونا المانيا عدوي الصحة في ألمانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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