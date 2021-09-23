تحقيقات موسعة فى حادث اختراق طائرة مدنية المجال الجوى فوق نيويورك

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، أن إحدى الطائرات المقاتلة من طراز (إف 16)، اعترضت طائرة أخرى ذات محرك واحد انتهكت بشكل مؤقت المجال الجوى المحظور فوق مدينة نيويورك، فى الوقت الذي كان الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لمغادرة المنطقة بعد إلقاء أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الطائرة المقاتلة اعترضت طائرة من إنتاج شركة "سيسنا" الأمريكية ورافقتها بعيدا.

وقالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية إن الطائرة المقاتلة استجابت للحادث حوالي الساعة 2 بعد الظهر وهبطت الطائرة ذات المحرك الواحد سيسنا 182 بسلام فى الساعة 2:30 بعد الظهر، وقال مسؤولون إن الطيار المدني بدا وكأنه خطأ بسيط ، وليس أي نية خبيثة.

وقال متحدث باسم إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إن إدارة الطيران بدأت التحقيقات في الحادث.

يذكرأن، تحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن، الثلاثاء لأول مرة أمام الأمم المتحدة في دورتها الـ 76، كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أكد أن العالم يعاني من أزمة مناخ عابرة للحدود، تهدد البشرية، وأن بلاده ستضاعف جهودها المالية الدولية لمكافحة التغير المناخي، قائلا: "ستضاعف جهودها المالية الدولية في إطار مكافحة التغير المناخي".

وقال: "سنقدم مقترحات بناءة في مؤتمر باريس للمناخ المقبل، مشددا على احترام حقوق الإنسان، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق الرئيس الأمريكي للجهود المبذولة في سبيل القضاء على فيروس كورونا المستجد، قائلا: "خسرنا كثيرا في مواجهة وباء كورونا. علينا التوصل لآلية جديدة لمواجهة التهديدات الصحية والأوبئة".

وأوضح جو بايدن، أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لمواجهة جائحة كورونا عالميًا وقدمت 500 مليون جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة.

وشدد على أنه يجب التركيز على الجهود الدولية لمواجهة التحديات المشتركة كفيروس كورونا، ونعمل بشكل وثيق مع كوفاكس لتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، كاشفا عن أن "الولايات المتحددة ستعلن الأربعاء التزامات إضافية في إطار مكافحة وباء كورونا".