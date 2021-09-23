54 شركة تعمل بطرق غير شرعية أو قانونية فى سياحة الغوص

حدثت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية القائمة الخاصة بالكيانات التى تمارس رياضة الغوص بطرق غير شرعية "قانونية" على الموقع الإلكتروني للغرفة؛ لعدم اتباعها الطرق القانونية والشروط والقواعد والضوابط المتبعة من قبل وزارة السياحة فيما يتعلق بممارسة سياحةً الغوص، والتى تجذب السائحين الزائرين لمصر لما تحتضنه من شعاب مرجانية ومياه فيروزية.

وأشارت الغرفة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن تلك الكيانات المرفقة في المواقع الإلكترونية للغرفة غير مسؤولة وليس لها علاقة بسياحة الغوص، كذلك لا تعمل في مصر بشكل قانوني، كما أنها تعرضت للإغلاق من قبل، لذلك توصي الغرفة بعدم إجراء أي حجوزات متعلقة بنشاط الغوص لدى هذه الشركات، تحسبا لحدوث أي أزمات أو حوادث، ولذلك تعتبر وزارة السياحة والآثار غير مسئولة عن أي نشاط تم حجزه أو خدمة تقدمها أي من هذه الكيانات، للسائحين المصريين أو الأجانب.

وحذرت الغرفة أيضًا الشركات السياحية ووكالات السفر والسياحة المصرية والأجنبية من التعامل مع هذه الكيانات عن طريق إجراء أي حجوزات متعلقة بنشاط الغوص لدى هذه الكيانات، وأكدت أنها – الغرفة ووزارة السياحة والآثار – غير مسئولة عما يتم من نتائج أومشاكل نتيجة لهذه الحجوزات أو الخدمات التى تقدمها أي من هذه الكيانات وعدم إتباعها لكافة الإشتراطات الفنية الآمنة لممارسة الغوص.

54 كيانًا غير شرعي أو قانوني

وتضمنت القائمة كل من دايموند رد سي دايڤرز الغردقة،دولفنز ويلفير الغردقة،رد سي سكوبا أكاديمي الغردقة،سكوبا دوو دايڤرز هورجادا الغردقة،سي & سي شرم الشيخ،سي وولف دايڤرز هورجادا الغردقة،أبسلوت دايڤرز شرم الشيخ،أدفنشرر دايڤ كلوب – المغامرون دهب،ايش جروب ألكسندرا دايڤ الاسكندرية،أفروديت دايڤينج سنتر الغردقة،أكوا شرم دايڤينج كوليدج شرم الشيخ،بلو هيڤين هوليدايز مرسى علم،بلو سبوت دايڤرز ىالاسكندرية،بيرمو الجاردن دهب،مركز داخل فندق عايدة شرم الشيخ،كلوب دهب دايڤينج سنتر دهب،دهب تِيك دايڤرز دهب،دهب تورش دايڤر دهب،دهب تاتش دايڤرز- فان دايڤرز دهب،دهب كروكودايل دهب،دايموند رد سي دايڤينج سنتر الغردقة،دايڤ رد سي دايڤينج سنتر الغردقة،دايڤر كلوب دهب،دايڤرز باى شرم الشيخ،دايڤرز بلانت شرم الشيخ،دايڤرز وورلد دايڤينج سنتر الغردقة،دايڤينج فورإيفر الغردقة،دايڤينج فور أوول كايرو،دولفين دانسرز الغردقة،دريم دايڤرز إنترناشونال الغردقة،إي موشن مرسى علم مرسى علم ،جريت هامر هيد- ويڤز ريزورت الغردقة،هالابانا شرم الشيخ ,هارد روك جاز ستايشن دهب،حازم دايڤينج الغردقة ،هاي دايڤرز دهب دهب،انترناشونال ليزي دايڤر الغردقة ،كالي أكواتيك دايڤ سنتر دهب دهب ، ماي دايڤينج ،منيونز دايڤرز هورجادا الغردقة،أوكسجين دهب ،بينجوين دايڤينج كلوب الغردقة، رد سي رانجرز دهب ،رد سي رانجرز شرم الشيخ ، راشن كلوب دايڤينج سنتر دهب ،سكوبا فان؛ القاهرة ،سي أند سي شرم الشيخ ،سي ڤيو دايڤرز دهب ،سايناي جيت ده ، اس اس اكس هامرهيد شرم الشيخ ،طابا دايڤرزةطابا ،تاكو دايڤينج هورجادا الغردقة ،وايت ويل دايڤرز الغردقة