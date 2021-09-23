الخميس 23 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقديرا لخبراتة وجهودة

اختيار سامح الحفنى مندوب مصر الدائم لمنظمة الطيران المدنى

الطيار سامح الحفني
الطيار سامح الحفني

أعلنت منظمة الطيران الدولية (ICAO)  اختيار الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى السابق، لشغل منصب مندوب مصر الدائم، وعضوًا بمجلس إدارة المنظمة العالمية. 

يتمتع الطيار سامح الحفنى، بكفاءة وخبرة كبيرة في قطاع الطيران المدني، حيث شغل العديد من  المناصب الهامة بالطيران المدني المصري، تم تعيينه فى أوائل شهر مارس عام 2014، بقرار من الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، رئيسًا للشركة القابضة لمصر للطيران، خلفاً له.

كما شغل الحفني منصب رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وقدم استقالته في عام 2012، وتولى منصب رئيس سلطة الطيران المدني المصري، في عهد وزير الطيران الأسبق الفريق أحمد شفيق، قبيل ثورة يناير.

ونجحت الشركة القابضة لمصر للطيران تحت قيادته في تقليص حجم خسائرها خلال العام المالي 2014-2015، إلى نحو 560 مليون جنيه، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014.

كما استطاعت شركة مصر للطيران في عهده تحقيق فائض أرباح خلال شهر يوليو الماضي يقدر بـ247 مليون جنيه، مقارنة بـ 22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وافتتح "الحفني" خلال فترة إدارته "للشركة القابضة" متحف "مصر للطيران"، الذي يضم صورًا لمناسبات الشركة المختلفة وصورًا تاريخية لأبرز الشخصيات في تاريخ الطيران المدني ومصر للطيران، إضافة إلى المشاهير والقادة، والزعماء الذين فضلوا السفر على متن طائرات مصر للطيران.

الجدير بالذكر، أن منظمة الإيكاو تأسست عام ١٩٤٧، كأحدى منظمات الأمم المتحدة ومقرها الرئيسي مونتريال بكندا، وتضم في عضويتها ١٩٣ دولة بينهم مصر من أقدم أعضاء المنظمة.

وأنشات بدعوة من  حكومة الولايات المتحدة مندوبين من الدول الحليفة إلى شيكاغو لصياغة أول اتفاقية دولية للطيران المدني، والمعروفة اليومباسم "اتفاقية شيكاغو".

الهدف الأساسي لهذه الوثيقة هو تطوير الطيران المدني الدولي "بطريقة آمنة ومنظمة"، وإنشاء خدمات النقل الجوي "على أساس تكافؤالفرص والعمل بشكل سليم واقتصادي".

في عام 1947، تم إنشاء منظمة الطيران المدني الدولي كوكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، لتنظيم ودعم التعاون الدولي المكثف الذي تتطلبه شبكة النقل الجوي العالمية الوليدة، ويقع مقرها في مونتريال بكندا.

وتبحث المنظمة سياسات النقل الجوي الجديدة، والابتكار في المواصفات، وتنظيم فعاليات لاستكشاف آخر التطورات في هذا المجال، وتقدم المشورة للحكومات بشأن وضع معايير دولية جديدة وممارسات موصى بها للطيران المدني.

كما تجري التوعية التثقيفية، وتطور التحالفات، وتجري التدقيق والتدريب وأنشطة بناء القدرات في جميع أنحاء العالم.

منظمة الطيران الدولية رئيس سلطة الطيران المدني القابضة لمصر للطيران منظمة الايكاو حكومة الولايات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

«سوبر الطلائع» يفجر أزمة فى الأهلى.. موسيمانى يرفض عقوبة الخطيب

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

الصحة: 692 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و27 حالة وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

بيكا يتحدى داروين

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

«خطة بديلة» مع إيران.. ماذا حدث فى الاجتماع السرى بين إسرائيل وأمريكا؟

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟