الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

بعد سقوطها على المسرح.. حقيقة نقل ماجدة الرومى إلى المستشفى

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

افتتحت الفنانة ماجدة الرومي اليوم مهرجان جرش الموسيقي في الأردن، الذي يعد من بين أهم المهرجانات الغنائية في العالم العربي، والمقرر أن يشارك فيه هذا العام العديد من نجوم الغناء في العالم العربي أبرزهم ماجدة الرومي في الافتتاح الذي أقيم مساء اليوم وجورج وسوف في الختام.


تفاصيل سقوط ماجدة الرومي على المسرح


وعلمت "الدستور" من أحد مصادرها، أن الفنانة ماجدة الرومي صعدت للغناء في الحفل في موعدها دون تأخير وكانت لا تعاني من أي شئ إطلاقًا، ولكن بعد مرور فترة قصيرة من الحفل تحديدًا بعد أول ثلاث أغاني شعرت بإرهاق مفاجئ وكادت أن تسقط إلا أن أحد المتواجدين خلفها على المسرح ذهب إليها سريعًا وقام بمساندتها حتى جلست على أحد الكراسي في الكواليس وأخذت قسطاً من الراحة، حيث تعرضت  لارتفاع مفاجئ في ضغط الدم ولم يمر سوى دقائق حتى عادت مرة أخرى واستكملت الحفل بشكل طبيعي حتى نهايته.


حقيقة نقله ماجدة الرومي لمستشفى البشير


كما أكد المصدر لـ "الدستور" أن ماجدة الرومي بعد انتهاء الحفل توجهت للفندق الذي تقيم فيه ولم يتم اصطحابها إلى مستشفى البشير لتلقي العلاج، مؤكدا أن مستشفى البشير ليس مستشفى على مستوى عالي لتستقبل فنانة بحجم ماجدة الرومي ومن يتدوال هذة الشائعات هم أشخاص مغردون ويسخرون من المهرجان. 

 

تفاصيل أخر حفلات ماجدة الرومي في مصر 

يشار إلى أن ماجدة الرومي وفي وقت سابق، أحيت مؤخرًا حفل غنائي فى قصر القبة بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، شهر إبريل الماضى وحقق الحفل نجاح جماهيري كبير نظرا لشعبية ماجدة الرومي الكبيرة في مصر.

 

وتستعد ماجدة الرومي لإحياء أحد الحفلات الغنائية في مصر الفترة المقبلة، حيث تواصل الاتفاق حاليًا على إقامة أحد الحفلات. 

موسيقى الغنائية ضغط الدم سقوط ماجدة الرومي مهرجان جرش الأردن ماجدة الرومي تتعرض للأغماء في مهرجان جرش

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وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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