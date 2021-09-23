الخميس 23 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يبعث ببرقية عزاء للرئيس السيسى فى وفاة المشير طنطاوى

البرهان
البرهان

بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ببرقية تعزية لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الأسبق.

وأعرب رئيس مجلس السيادة، نيابةََ عن الشعب السوداني، عن عميق حزنه ومواساته، لجمهورية مصر العربية، حكومةَ وشعباَ، في هذا الفقد الجلل، سائلا العلي القدير أن يتقبله قبولا حسنا وأن يلهم آله وذويه الصبر وحسن العزاء.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس السيسي، الحداد الوطني، على وفاة المشير طنطاوي، وإطلاق اسم الراحل العظيم على قاعدة الهايكستب العسكرية، تكريما له.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية فى سيناء، إن المشير طنطاوى قاد مصر بحكمة وإخلاص وتفان شديد، فى أصعب الظروف خلال فترة حكم المجلس العسكرى من 2011 وحتى تسليم السلطة بعد الانتخابات فى 2012، حيث كانت الدولة المصرية معرضة للانهيار، لافتا إلى أنه أسهم فى عبور الدولة لتلك المرحلة بأقل قدر من الأضرار.

وأكد الرئيس أن المشير طنطاوى بريء من أى دم فى الأحداث التى شهدتها مصر فى تلك الفترة، مثل "محمد محمود" و"ماسبيرو"، و"إستاد بورسعيد"، لافتا إلى أن كل المسئولين الذين كانوا موجودين فى تلك الفترة بريئون منها.

وقد تقدم الرئيس السيسي أمس، الجنازة العسكرية للمشير طنطاوي، بمسجد المشير بالتجمع الخامس. وأطلقت المدفعية 21 طلقة وعزفت الموسيقات العسكرية، وحمل جثمان الفقيد فى نعش ملفوف بعلم مصر على عربة عسكرية تجرها الخيول يتقدمها حملة الورود والأنواط العسكرية التى كان يحملها المشير طنطاوي. 

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