تفاصيل سقوط ماجدة الرومى على المسرح فى مهرجان جرش (فيديو)

فقدت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي توازنها على المسرح، أثناء إحيائها حفل افتتاح الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان "جرش" للثقافة والفنون بالأردن.

وفقدت الرومي توازنها على خشبة المسرح بعد انتهائها من غناء إحدى أغانيها وأثناء تحيتها للجمهور، تدخل بعدها رجال الأمن والمنظمون لنقلها إلى خلف المسرح كي تتلقى الإسعافات الأولية.

وتعرضت الفنانة ماجدة الرومي إلى نقص في السكر ما أدى إلى فقدانها توزانها والسقوط على المسرح بعد ساعة من إحياء الحفل، وبعد قلق الجمهور لفترة تلقت الإسعافات الأولية وعادت لاستكمال الحفل مرة أخرى.