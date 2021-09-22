حريق هائل فى مصنع كرتون بالمنوفية (فيديو)

نشب منذ قليل، حريق هائل بمصنع كرتون في مدينة السادات بالمنوفية، فيما تحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق بالتعاون مع الأهالي، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء وذلك تحسبًا لحدوث خسائر في الأرواح وإصابات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية في مصنع جراند باك للكرتون المضلع خلف كمين الشرطة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.