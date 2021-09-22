الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل فى مصنع كرتون بالمنوفية (فيديو)

حريق هائل فى مصنع
حريق هائل فى مصنع كرتون

نشب منذ قليل، حريق هائل بمصنع كرتون في مدينة السادات بالمنوفية، فيما تحاول الحماية المدنية السيطرة على الحريق بالتعاون مع الأهالي، حيث تم الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء وذلك تحسبًا لحدوث خسائر في الأرواح وإصابات.

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية في مصنع جراند باك للكرتون المضلع خلف كمين الشرطة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تحسبًا لوجود إصابات وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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وائل لطفي

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