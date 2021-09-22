الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إنتاج شركات تكرير النفط الهندية يرتفع 14.2% في أغسطس

النفط
النفط

أظهرت بيانات حكومية مؤقتة، الأربعاء، أن معدل تكرير النفط الخام لشركات التكرير الهندية في أغسطس ارتفع نحو 14.2% على أساس سنوي إلى 4.36 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن إنتاج الغاز الطبيعي قفز 20.2 بالمئة إلى 2.92 مليار متر مكعب يوميا في حين تراجع إنتاج النفط الخام حوالي 2.3% إلى 596 ألف برميل يوميًا.

والهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

في سياق، عاودت أسعار العقود الآجلة للنفط الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها أمس، على خلفية تقرير بشأن تراجع كبير في المخزون الأمريكي، في الوقت الذي ضخ فيه بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني المزيد من السيولة النقدية في النظام المصرفي لتهدئة المخاوف بشأن تداعيات الانهيار المحتمل لشركة التطوير العقاري العملاقة إيفرجراند.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 1.4%  ليتجاوز 71 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير دوري صدر عن معهد البترول الأمريكي  أمس تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة بأكثر من 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي. 

ومن المنتظر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية للمخزون الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس في بورصة نيويورك للسلع صباح اليوم بنسبة 1.3% إلى 71.43 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية  بنسبة 1.2% إلى 75.25 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

على جانب آخر، أظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت لأعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس، بعدما وصلت في يوليو لأدنى مستوى منذ ما يقرب من عام، و ذلك مع شراء مصافي التكرير كميات إضافية من الخام من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بالأساس.

النفط شركات التكرير الهندية إنتاج الغاز الطبيعي الهند تكرير النفط

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

الأكثر قراءة

الزمالك: ندرس قرار الانضباط بشأن شيكابالا.. ونحتفظ بحقنا في اللجوء إلى فيفا

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

مستشار الرئيس يحذر: ذروة كورونا الرابعة خلال 10 أيام

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أشرف الشامى

كبسولة سعادة «2»

د هند جاد

أنا مش حلمك الشرقى!

أسماء محفوظ

الميكافيلية دائمًا تنتصر

د. بهي الدين مرسي

عبقرية البدن

ثروت الخرباوي

حروب حقوق الإنسان لتفكيك الدول

ماجد حبته

الوباء والمناخ و... السد

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

زيزيت سالم

عذرًا لأطباء التجميل

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة صحفى بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل