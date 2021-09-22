إنتاج شركات تكرير النفط الهندية يرتفع 14.2% في أغسطس

أظهرت بيانات حكومية مؤقتة، الأربعاء، أن معدل تكرير النفط الخام لشركات التكرير الهندية في أغسطس ارتفع نحو 14.2% على أساس سنوي إلى 4.36 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن إنتاج الغاز الطبيعي قفز 20.2 بالمئة إلى 2.92 مليار متر مكعب يوميا في حين تراجع إنتاج النفط الخام حوالي 2.3% إلى 596 ألف برميل يوميًا.

والهند هي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

في سياق، عاودت أسعار العقود الآجلة للنفط الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد تراجعها أمس، على خلفية تقرير بشأن تراجع كبير في المخزون الأمريكي، في الوقت الذي ضخ فيه بنك الشعب (البنك المركزي) الصيني المزيد من السيولة النقدية في النظام المصرفي لتهدئة المخاوف بشأن تداعيات الانهيار المحتمل لشركة التطوير العقاري العملاقة إيفرجراند.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي، بنسبة 1.4% ليتجاوز 71 دولارًا للبرميل، في الوقت الذي أظهر فيه تقرير دوري صدر عن معهد البترول الأمريكي أمس تراجع مخزون النفط الخام لدى الولايات المتحدة بأكثر من 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الرسمية للمخزون الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر خام غرب تكساس في بورصة نيويورك للسلع صباح اليوم بنسبة 1.3% إلى 71.43 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل. وارتفع سعر خام برنت القياسي للأسواق العالمية بنسبة 1.2% إلى 75.25 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

على جانب آخر، أظهرت بيانات من مصادر في قطاع النفط أن واردات الهند من النفط الخام ارتفعت لأعلى مستوى في أربعة أشهر في أغسطس، بعدما وصلت في يوليو لأدنى مستوى منذ ما يقرب من عام، و ذلك مع شراء مصافي التكرير كميات إضافية من الخام من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة بالأساس.