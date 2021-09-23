الخميس 23 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعويم مركب المنصورة المائل بمساعدة هيئة قناة السويس

تعويم مركب المنصورة
تعويم مركب المنصورة المائل

نجحت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية، بالتعاون مع هيئة قناة السويس، فى تعويم المركب المائل بنيل مدينة المنصورة وإعادتها على ما كانت عليه واستعادة توازنها.

واستمرت عملية التعويم ما يقرب من ٧٢ ساعة مستخدمين 4 معدات ثقيلة (كراكات) ولودر، للمساعدة فى رفع المركب، بالإضافة إلى بعض أعمال التعويم الأخرى.

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تعويم مركب المنصورة المائل

وجرى تفريغ المياه من الخزانات، وسحب المركب مرة أخرى باتجاه المياه بعد التأكد من تفريغ الخزانات والاتجاه نحو تعديل ميل المركب.

وكان مستشفى طوارئ المنصورة قد استقبل قبل أسبوعين 4 حالات إصابة عبارة عن كدمات وسحجات في مختلف أنحاء الجسد نتيجة التدافع أثناء الخروج من المركب  النيلي بالمنصورة.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ ما يزيد عن ١٠٠ شخص كانوا مستقلين المركب لمدة ساعة تقريبا.

وكلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور هيثم الشيخ نائبه، بالانتقال على الفور لموقع المركب العائم الذي مال بمياه نيل المنصورة.

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تعويم مركب المنصورة المائل

وقد أمر "مختار" بتشكيل لجنة فنية على مستوى عال برئاسة نائب المحافظ لفحص تراخيص جميع المراكب العائمة بالنيل والتأكد من كافةإجراءات السلامة وتوافر الإشتراطات الخاصة بالمراكب الراسية في النيل بنطاق محافظة الدقهلية.

وأكد المحافظ أن اللجنة تضم في عضويتها مسئولي الحماية المدنية ومديرية الطرق وكافة الجهات المعنية على أن تقوم اللجنة بعرض تقريرشامل بما تم من فحص لجميع المراكب العائمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها حرصا على سلامة المواطنين مرتادي هذه المراكب بنطاقالمحافظة.

 وكانت مركب عائم قد جنحت في نهر النيل فرع دمياط أمام جامعة المنصورة يدعى «STASIA" بكل من فيه من المواطنين الليلة، أثناء عقدقران وهو ما تسبب في حالة من الهلع بين المواطنين والذين كانوا جالسين في المركب وقت جنوحها.

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تعويم مركب المنصورة المائل

وانتقلت قوات الحماية المدنية وأجهزة الأمن بقيادة اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إلي مكان الواقعة وسيارات الإسعاف، وتبين جنوحالمركب على أحد جنبيها داخل النيل وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأغلقت أجهزة الأمن شارع المشاية من أمام شارع جيهان مما تسبب في حالة من الزحام الشديد في المنطقة.

الدقهلية المنصورة مركب المنصورة قناة السويس تعويم

رئيس التحرير

وائل لطفي

قلعة الشيخ كريمة وبحر الزمالك

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