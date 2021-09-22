الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الجزائري يؤكد جهود بلاده المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري

قال وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إنه أكد على مواقف الجزائر المبدئية والثابتة بخصوص الأزمة الليبية وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين.

أوضح وزير الخارجية، في تغريدة له على تويتر، أنه استعرض في هذا السياق أبرز مخرجات اجتماع دول الجوار، المنعقد مؤخرا بالجزائر، تحت رعاية الرئيس عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا، والذي انعقد اليوم بنيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم.

وشملت توصيات اجتماع دول جوار ليبيا الأخير في الجزائر إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر، وضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية، وانسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.

في السياق، أضاف الوزير أنه بحث نظيره الفرنسي جان ايف لودريان المسائل المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أكد تضامن بلاده الكامل ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي الشقيق لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالحة وطنية شاملة تنهي صفحة الخلافات بين الأشقاء في ليبيا.

في سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بعد تلقيها تقارير بشأن قيام مجلس النواب الليبي بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.

ووفقا لوكالة الأنباء الليبية "وال" الإخبارية، أكدت البعثة في بيان لها اليوم أن حكومة الوحدة الوطنية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات.

أشارت البعثة إلى أنه يظل تركيز الحكومة الأساسي هو السير بالبلاد نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الرابع والعشرين من شهر  ديسمبر المقبل لعام 2021 وتقديم الخدمات الضرورية للشعب.

وقال المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، إن البعثة كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب الليبي على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية، وأن تعمل قيادة المجلس على تعزيز جهودها نحو بناء توافق واسع النطاق بشأن الإطار التشريعي للانتخابات والذي يجري العمل عليه.

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