الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 67 وفاة جديدة و3970 إصابة بفيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

ذكرت وزارة الصحة الإيطالية أنها سجلت 67 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، الأربعاء، وهو نفس عدد وفيات اليوم السابق، في حين ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس إلى 3970 من 3377.

وسجلت إيطاليا 130488 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض في البلاد في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والتاسعة على مستوى العالم.

كما رصدت إيطاليا 4.65 مليون إصابة إجمالا حتى اليوم.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

الصحة الايطاليه كورونا فيروس كورونا الاصابات بريطانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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