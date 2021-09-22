الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الثقافي الكوري» بالقاهرة يفتتح أكاديمية تعليم الكي بوب

المركز الثقافى الكورى
المركز الثقافى الكورى

افتتح المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدورة السنوية الجديدة لأكاديمية تعليم الكي بوب لعام 2021 في مبنى الحرم اليوناني.

وستستمر الدورة التي تهدف إلى تعزيز مهارات محبي الكي بوب في مصر حتى 7 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار كورونا.

وكان المركز يقوم بدعوة مجموعة من المدربين الكوريين في كل عام للمشاركة في الدورة ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، سيقوم الفائزون في مهرجان الكي بوب الذي نظمه المركز في يوليو الماضي بدور المدربين، بحيث تتاح لهم فرصة مشاركة شغفهم وخبراتهم من خلال هذه الدورة بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين محبي الكي بوب في مصر. 

وسيقوم المدربون وعددهم 11 بتدريب نحو 56 مشاركًا على مجموعة متنوعة من أغاني الكي بوب لفرق "توايس" و"بي تي اس". 

من جانبه، قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري بمصر، إن المركز يحرص على تنظيم هذه الدورة بصورة منتظمة تلبية لشغف محبي الكي بوب في القاهرة.

وأعرب المسئول الكورى عن أمله في أن يتمكن المركز من دعوة العديد من المتخصصين في شتى المجالات الثقافية والفنية في المستقبل بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية.

من جانب آخر، ينظم المركز الثقافي الكوري يوما ثقافيا لجمهور مكتبة مصر العامة في بورسعيد، الجمعة المقبل 24 سبتمبر تحت عنوان "قافلة الثقافة الكورية".

 تفاصيل فعاليات القافلة الكورية

وتبدأ فعاليات قافلة الثقافة الكورية في الساعة الواحدة بعد الظهر وتتضمن معرض الثقافة التقليدية الكورية، والطعام الكوري، وعروض سينمائية لفيلمي "عيد الميلاد"، و"المرشحة الصادقة"، بالإضافة إلى ورشة تلوين للأطفال ومحاضرتين حول أساسيات اللغة الكورية.

ومن جانبه أعرب أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته بتنظيم أول فعالية ثقافية خارج القاهرة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن القافلة تسعى إلى تقديم الثقافة الكورية إلى محبيها في مختلف المدن المصرية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

المركز الثقافي الكوري الكى بوب الحرم اليونانى القاهرة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

إجراء تصعيدى.. أول رد فعل من شيكابالا بعد تخفيف العقوبة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

حقيقة دفع 5 جنيهات على كل 500 جنيه تُسحب من ماكينة الصراف الآلي

لينك تظلمات نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

تأجيل بدء العام الدراسي لعدم التطعيم بلقاح كورونا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رسميًا.. لجنة التظلمات تعلن تخفيف عقوبة شيكابالا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

عذرًا لأطباء التجميل

د. القس صفوت البياضى

من الأزمة إلى الفرصة

جلال حمام

لماذا يرفض المشري انتخابات الرئاسة الليبية؟

منى رجب

حديث الصباح.. فستان حبيبه يكشف محاولات تيار التشدد (1)

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج من مصر والتيه في الصحراء.. كيف يحتفل اليهود بـ«عيد العرش»؟

15 وفاة و4800 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أرض في بيت لحم