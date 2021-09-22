«الثقافي الكوري» بالقاهرة يفتتح أكاديمية تعليم الكي بوب

افتتح المركز الثقافي الكوري بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدورة السنوية الجديدة لأكاديمية تعليم الكي بوب لعام 2021 في مبنى الحرم اليوناني.

وستستمر الدورة التي تهدف إلى تعزيز مهارات محبي الكي بوب في مصر حتى 7 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار كورونا.

وكان المركز يقوم بدعوة مجموعة من المدربين الكوريين في كل عام للمشاركة في الدورة ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا، سيقوم الفائزون في مهرجان الكي بوب الذي نظمه المركز في يوليو الماضي بدور المدربين، بحيث تتاح لهم فرصة مشاركة شغفهم وخبراتهم من خلال هذه الدورة بالإضافة إلى تعزيز التواصل بين محبي الكي بوب في مصر.

وسيقوم المدربون وعددهم 11 بتدريب نحو 56 مشاركًا على مجموعة متنوعة من أغاني الكي بوب لفرق "توايس" و"بي تي اس".

من جانبه، قال أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري بمصر، إن المركز يحرص على تنظيم هذه الدورة بصورة منتظمة تلبية لشغف محبي الكي بوب في القاهرة.

وأعرب المسئول الكورى عن أمله في أن يتمكن المركز من دعوة العديد من المتخصصين في شتى المجالات الثقافية والفنية في المستقبل بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتفاهم المشترك بين مصر وكوريا الجنوبية.

من جانب آخر، ينظم المركز الثقافي الكوري يوما ثقافيا لجمهور مكتبة مصر العامة في بورسعيد، الجمعة المقبل 24 سبتمبر تحت عنوان "قافلة الثقافة الكورية".

تفاصيل فعاليات القافلة الكورية

وتبدأ فعاليات قافلة الثقافة الكورية في الساعة الواحدة بعد الظهر وتتضمن معرض الثقافة التقليدية الكورية، والطعام الكوري، وعروض سينمائية لفيلمي "عيد الميلاد"، و"المرشحة الصادقة"، بالإضافة إلى ورشة تلوين للأطفال ومحاضرتين حول أساسيات اللغة الكورية.

ومن جانبه أعرب أوه سونج هو، مدير المركز الثقافي الكوري، عن سعادته بتنظيم أول فعالية ثقافية خارج القاهرة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن القافلة تسعى إلى تقديم الثقافة الكورية إلى محبيها في مختلف المدن المصرية، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.