حفل لعمرو دياب يثير الجدل بسبب سعر التذاكر

أصبح حفل الهضبة عمرو دياب في مدينة العقبة بالأردن الأكثر جدلا خلال الساعات الماضية بسبب أسعار التذاكر التي نفدت قبل الحفل المقرر إقامته منتصف الشهر المقبل، ضمن حملات تنشيط السياحة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وشن عدد من الأردنيين هجوما على الجهة المنظمة للحفل بسبب ارتفاع التذاكر بطريقة مبالغة، حيث وصلت أعلى فئة في الحفل إلى 423 دولار أي ما يعادل 6.5 ألف جنيه مصري وهي أسعار عالية، ونظرا لما للهضة عمرو دياب من شعبية جارفة في الأردن لم يستطع عدد كبير من محبيه دفع ثمن التذكرة لحضور الحفل.

وعلى صعيد آخر يستعد عمرو دياب خلال الشهر المقبل لطرح أحدث أغنياته التي نشر بوسترها باسم

"أذواق"، وهي من كلمات أيمن بهحت قمر وألحان محمد يحيى، وتحمل عددا من المفاجآت.

عمرو دياب

وأحيا النجم عمرو دياب الخميس الماضي، حفلًا غنائيًا بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة الذي ظهر خلاله بإطلالة كاجوال ولوك جديد.

وقدم عمرو دياب خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الحضور، بالإضافة إلى ميدلي مجمع من أشهر أغنياته القديمة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ويضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبدالمنعم ونادر حمدي، بعد تشويق الجمهور لأغنيته الأخرى أذواق.

وفي سياق متصل، طرح عمرو دياب هذا الصيف 3 أغنيات حتى الآن وهي "الدنيا بترقص" و"إتقل" و"أحلى ونص".

فيما يضع الهضبة اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبدالمنعم ونادر حمدي، وذلك يأتي بعد أن شوّق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبًا بتعليق: "خلينا ننبسط".

وكانت أغنية "الدنيا بترقص" من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.