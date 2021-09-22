«البيئة»: ضبط 6 منشآت صناعية تعمل دون ترخيص في الشرقية

تنفيذًا لتعليمات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقاهرة بالتنسيق مع الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية وبالاشتراك مع إدارة تموين مركز بلبيس بتنفيذ حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية بدائرة مركز بلبيس وأسفرت الحملة على ضبط مخالفات وتم تحرير 5 جنح لخمس مصانع ومخزن يعملون بدون ترخيص.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وفى سياق متصل أشار الدكتور مجدى الحصرى رئيس الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة أن المخالفات التى رصدتها الحملة في المنشأت التى تم التفتيش عليها تتمثل في (عدم وجود رخصة تشغيل - عدم وجود سجل مخالفات خطرة – عدم وجود سجل بيئى - عدم وجود موافقة بيئية ) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتقديم مسئولى تلك المنشآت للنيابة العامة.

وتم تحرير محاضر ضدهم ، حيث تم تحرير محضر جنحة لمصنع الأعلاف رقم (20583) لسنة 2021، و محضر جنحة لمخزن اعلاف حيوانات أليفة رقم (20584) لسنة 2021، و محضر جنحه لمخزن فلاتر مياه برقم (20585) لسنة 2021، و محضر جنحة لمصنع تصنيع صناديق بلاستيكية رقم (20586) لسنة 2021، و محضر جنحة لمصنع تجميع لمبات ليد رقم (20587) لسنة 2021، ومحضر جنحة لمخزن لتعبئة مواد سائلة للاستخدام فى صناعات متعددة رقم (20588) لسنة 2021.