الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تراجع قياسي..187 مليون دولار واردات مصر من التبغ خلال 6 أشهر

التبغ
التبغ

واصلت واردات مصر من التبغ بأنواعه تراجعها إلى مستويات قياسية، إذ هبطت القيمة الإجمالية إلى حدود 187.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 مقارنة بنحو 658.6 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من تبغ ورق دخان تراجعت لـ 35 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 237.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 202.7 مليون دولار.

وتراجعت واردات تبغ مفروم أو مكبوس أو للمضع لـ 119.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 188.7 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 68.8 مليون دولار، كما انخفضت واردات تبغ بسويقاته وعروقه لـ 32.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 232.2 مليون دولار خلال النصف المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض 199.3 مليون دولار بنسبة 85.9%.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى 2.94 مليار دولار خلال شهر  يونيه 2021 مقابل 4.07 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدره 27.8٪. 

وارتفعت قيمـة الصادرات بنسبـة 49.2٪، حيث بلغـت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيه 2021 مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (لدائن بأشكالها الأولية  بنسبة  78.0٪، ملابس جاهزة بنسبة 54.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 53.1٪، فواكه طازجه بنسبة 13.8٪).

الاحصاء واردات تبغ مصر صادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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