جمعية المصريين بسويسرا ناعية المشير طنطاوي: تحمل ما لا تتحمله الجبال

نعت جمعية المصريين في سويسرا، المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة الأسبق، والذي وافته المنية أمس الثلاثاء 21 سبتمبر 2021، بعد تاريخ حافل في خدمة الوطن.

وقالت الجمعية إن الفقيد كان رجلًا عسكريًا عظيمًا وقائدًا ومحاربًا صلبًا، تحمل ما لا تتحمله الجبال، حيث قاد مصر في أحلك فترات التاريخ المعاصر، وقاد سفينة الوطن في وقت تكالبت قوى الشر للإضرار بمصر، ولكنه استطاع بحكمة وشجاعة قيادة الوطن إلى بر الأمان، سيظل راسخًا في ذاكرة ووجدان الشعب المصري، وسيظل هذا الرجل الوطني المخلص بيننا بتاريخه المشرف ودوره العظيم الثمين عسكريًا وسياسيًا في حماية مصر وترابها وخاصة في فترة ثورة 25 يناير ودوره العظيم في حماية الوطن من الداخل والخارج، فحافظ على مصر وشعب مصر.

وكان قد تقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بخالص التعازي في وفاة المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، معربًا عن خالص العزاء لأسرته، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر، وأن يتغمده بمغفرته ورحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد وزير القوي العاملة أن المشير طنطاوي كان مثال الرجل العسكري القوي المدافع عن بلاده، وأحد أبرز عناصر القوات المسلحة على مدار تاريخه الطويل، تخرج في الكلية الحربية المصرية سنة 1956، ثم كلية القادة والأركان، شارك في صد العدوان الثلاثي عام 1956، وحرب 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة 1973، حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة، كان محاربًا عظيمًا وهب نفسه للدفاع عن بلده من أجل تحقيق النصر، وحرص على أمنها واستقرارها.