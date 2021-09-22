الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرعاية الصحية تطلق مبادرة «السلامة أولا» بين مستشفى التضامن والمبرة ببورسعيد

صورة من صفحة الهيئة
صورة من صفحة الهيئة

أعلنت هيئة الرعاية الصحية عن إطلاق مبادرة مبادرة "السلامة أولًا" Safety First No Harm بالتعاون والتنسيق بين مستشفى التضامن والمبرة ببورسعيد.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المبادرة تستهدف الأطباء، الصيادلة والتمريض للتعريف بنظم السلامة ومعايير أمان وسلامة المريض.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية أن المحاضرون ألقوا  جلسات عن نظام العمل الذي يتميز بالاعتمادية العالية وثقافة السلامة، ومعايير أمان وسلامة المريض، بالإضافة إلى الدور الفعال للطاقم الطبي في تطبيقات السلامة الدوائية، وأهم أساليب مكافحة العدوى، كما ضمت المبادرة جلسة عن أمان وسلامة العاملين، كما تم توزيع الشهادات على الحضور. 

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة الرعاية الصحية مبادرة «الرعاية الصحية الآمنة للمريض»، وهو ما يعد من أهم مخرجات الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي تم الاحتفال به اليوم بالتعاون بين الهيئات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحت رعاية منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي أطلق المبادرة، أن الهدف منها هو تعزيز سلامة المرضى والتأكيد على ترسيخ مفاهيم تقديم الأطقم الطبية والإدارية الخدمات الآمنة لكافة المرضى وبأعلى جودة عالمية داخل منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل،ومشيرًا أن مبادرة «الرعاية الآمنة للمريض»، تأتي اتساقًا مع جهود الدولة المصرية في رفع مستوى الرعاية الطبية المأمونة للمواطنين وهو ما انعكس على مستوى الخدمة الطبية في مصر بشكل عام، وتحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل خاص.

مؤكدًا أن المبادرة التي تم إطلاقها، من شأنها بناء الكوادر التي تقود المرصد داخل كل مستشفى أو وحدة أو مركز صحة أسرة، وذلك للتعامل الاستباقي مع أي أخطار أو أخطاء طبية داخل أي منشأة من المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، ومن شأنها أيضًا الحد من المخاطر المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية، وكذلك الحد من الأخطاء التي قد تحدث أثناء تقديم الخدمات.

 ولفت السبكي، أنه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن 83%من الأخطاء الطبية يمكن تلافيها بتبني سياسات مأمونة داخل كافة الكيانات التي تدير المنشآت الصحية، فيما أوضحت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها في عام 2019، أن خمسة أشخاص يفقدون حياتهم كل دقيقة في العالم بسبب الأخطاء الطبية، وهو ما يفوق عدد ضحايا الحروب والكوارث سنويًا، وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن معظم الأخطاء الطبية التي تحدث ترتبط بالتشخيص الخاطئ والوصفات الطبية والأدوية الغير مناسبة، أو عمليات البتر الخاطئة أو توابعها، والجراحات التي يتم إجرائها بشكل خاطئ.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن تفاؤله بنتائج تلك المبادرة ، مؤكدًا أن العام القادم في مثل هذا اليوم الخاص بالاحتفال بسلامة المرضى سنجني ثمار تلك المبادرة، التي تستهدف تقليل أخطاء وأخطار معوقات الرعاية الصحية الآمنة، ومعايير السلامة والصحة المهنية وتقديم الدواء الآمن، لكافة منتفعي منظومة الصحي الشامل.

هيئة الرعاية الصحية مبادرة السلامة أولا محافظة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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