ضبط مسجل خطر يتاجر في المواد المخدرة بمنشأة ناصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على أحد الأشخاص، لحيازته مواد مخدرة بقصد الاتجار، بمنطقة منشأة ناصر.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، واتخاذه من الشقة سكنه "مستأجرة" وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وعثر بداخلها على "كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.