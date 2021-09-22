انطلاق قافلة «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الأربعاء، عن تنظيم قافلة «نور حياة»، التى أطلقها الرئيس السيسى للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار،غدا الخميس بمدينة المحلة الكبرى، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر وفرع جمعية الأورمان .



وأشارت المديرية إلى أن القافلة تقام على مدار يومى الخميس والجمعة بنادى الرياضات البحرية بمدينة المحلة، مستهدفة الكشف على 800 حالة مقسمين على مدار اليومين.



وأوضحت المديرية، أن القافلة تستهدف الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة، وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفيات بالمحافظة، وأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية.



فى سياق آخر.. تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الإقليم أعمال تطوير وتوسعة المدارس في قرى مركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة، منها مدرسة الدكتورة سميرة موسى الإعدادية بقرية سنبو الكبرى والمتوقع انتهاء الأعمال بها منتصف شهر أكتوبر، بتكلفة مالية تقدر بمليون جنيه، رفع كفاءة وتطوير مدرسة تفهنا العزب الابتدائية الجديدة بتكلفة مالية تقدر ب ٦٠٠ ألف جنيه.



كما تابع المحافظ أعمال تجديد مدرسة كفر شمارة الابتدائية المشتركة، والتي يتم تجديدها بتكلفة ٦٠٠ ألف جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ بها إلى ٧٠ % وسيتم تسليمها في أكتوبر المقبل، وكذلك أعمال التجديد والإحلال الجزئي بمدرسة ميت الرخا الثانوية المشتركة والمتوقع الانتهاء منها في ٢٢ من ديسمبر القمبل حيث وصلت نسبة التنفيذ بها ١٠٪؜ بتكلفة إجمالية مالية ٣مليون جنية.

