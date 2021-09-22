الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مكتب للنقل والرحلات بتهمة النصب على المواطنين في الدقهلية

ضبط مالك مكتب
ضبط مالك مكتب

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مكتب للنقل والرحلات الداخلية، ينصب على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج في الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك مكتب للنقل والرحلات الداخلية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة ومرتبات مجزية متخذاً من المكتب الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطه المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهداف مقر المكتب المشار إليه وأمكن ضبط المتهم المذكور واثنين من العاملين بالمكتب "لأحدهما معلومات جنائية".

بتفتيش مقر المكتب المُشار إليه عثر على "عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة، تصريح سفر وإقامة بإحدى الدول وصورة ضوئية لتأشيرة دخول بإسم أحد الأشخاص، إقامة صادرة من إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص، عقد عمل بإحدى الدول - كشف بأسماء ضحاياه ، كمية من صور مستندات خاصة براغبي السفر، خطاب صادر من إحدى الجهات بالخارج يتضمن تمديد تأشيرة باسم أحد الأشخاص، لوحة إعلانية " بنر" باسم المكتب المشار إليه، وموضح بها هاتف محمول المكتب، جهاز لاب توب، جهاز حاسب آلى بمشتملاته، مبالغ مالية من حصيلة نشاطهم الإجرامي".

بمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطهم الإجرامي. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الأموال العامة وزارة الداخلية مالك مكتب للنقل الرحلات الداخلية الدقهلية راغبي السفر

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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