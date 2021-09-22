الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذي لتوفيق أوضاع 307 كنائس ومباني خدمية

اجتماع محافظ المنيا
اجتماع محافظ المنيا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا لاستعراض ومناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، وممثلي الكنائس والطوائف المسيحية.

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اجتماع محافظ المنيا 

و أعلن المحافظ أنه تم صدور قرارات من رئاسة مجلس الوزراء، لتوفيق أوضاع 307 كنيسة ومبني خدمي بمحافظة المنيا، وفقا للقانون الصادر بشان تنظيم بناء وترميم الكنائس، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ قيم ومبادئ المواطنة وحرية العبادة والمساواة بين جميع المصريين.

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اجتماع محافظ المنيا 

- استكمال خطوات بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها

وأكد المحافظ علي استكمال الخطوات الخاصة بتوفيق أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، في إطار احترام أحكام الدستور والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عددا من المعوقات والمشكلات الخاصة ببعض دور العبادة ، موجهاً بحلها علي الفور، ومؤكداً علي متابعة استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بها.

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اجتماع محافظ المنيا 

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد استقبل القس الدكتور أندريه ذكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له، لبحث جهود التنمية والمشاركة المجتمعية وتنمية روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد، والعمل على نشر الوعي الثقافي بمشاركة الأجهزة التنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة فئات المجتمع.

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اجتماع محافظ المنيا 

و ضم الوفد، كريم بدر عضو مجلس النواب، الدكتور هاني عبد الشهيد عضو مجلس الشيوخ، هبه يسري مدير وحدة الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية، نبيل عزت نائب مدير التنمية المحلية بالصعيد، الشيخ ناصر صادق، الشيخ أشرف ناصح، الشيخ عصام واصف.

وقال محافظ المنيا، إن أعمال التطوير التي تشهدها البلاد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسابق الزمن من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات الرئاسية بمختلف مجالات التنمية، والصحة، والتعليم وحقوق الانسان، والمشاركة المجتمعية والتي تهدف لدعم روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد.

كما كان المحافظ ، قد استقبل وفد الكنائس الرسولية في مصر برئاسة القس ناصر كتكوت الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر، أثناء زيارتهم لمحافظة المنيا وذلك لبحث سبل التعاون مع المحافظة.

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اجتماع محافظ المنيا 

ضم الوفد القس عادل جاد الله نائب الرئيس العام والقس داريل لارسون من أمريكا، والقس إميل شنودة راعى الكنيسة العربية بأمريكا، والقس صفا وليم رئيس اللجان الروحية للكنائس الرسولية في مصر، والشيخ عماد سليمان أمين الصندوق العام للكنائس الرسولية، وارمنيوس المنياوي المستشار الإعلامي للكنائس الرسولية.

محافظ المنيا يناقش الموقف التنفيذى , توفيق أوضاع 307 كنيسة ومبني خدمي اللواء اسامة القاضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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