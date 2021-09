ينافس الأفلام المصرية.. الفيلم الصيني Shang-Chi يتقدم في شباك التذاكر

واصل الفيلم الصيني Shang-Chi أو “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” تحقيقه للإيرادات المميزة في شباك التذاكر المصري خلال أسابيعه الأولى في السينمات المصرية وتحقيقه إيرادات عالية نافست الأفلام المصرية القوية المعروضة حاليا وتصدره لقائمة الأفلام الأجنبية المتواجدة حاليا.

إيرادات الفيلم الصيني Shang-Chi

واستطاع فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings خلال 3 أسابيع من العرض في مصر تحقيق إيرادات كلية قدرت بـ4 ملايين و400 ألف جنيه جنيه وهي إيرادات عالية للغاية جعلته يتصدر قائمة الأفلام الأجنبية المعروضة خلال الأيام الماضية وجمع هذ الاسبوع فقط إيرادات بقيمة مليون ونصف.

الفيلم الجديد "Shang-Chi" تدور أحداثه في إطار من المغامرات والحركة، حيث يتناول العمل قصة “شانجشي”، ومجموعة من مغامرات واحد من أمهر لاعبي الكونغ فو في العالم، حينما يقع في مواجهة مع ماضيه خلال سقوطه في عالم منظمة الخواتم العشرة.

ومع تحسن الأوضاع الصحية والسيطرة على تفشي فيروس كورونا وضعت مارفل خطتها الفنية لهذا العام ومن ضمن هذه الخطة فيلم المغامرة والفانتازيا الكوري “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”، والذي طرح بالسينمات يوم 3 من شهر سبتمبر.

وطرحت مارفل البرومو الدعائي للعمل خلال الفترة الماضية وحصد نسب مشاهدات قياسية وصلت إلى أكثر من 12 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد فقط من طرحه على يوتيوب، وسيطرت حالة من الإثارة والأكشن خلال البرومو والتي جذبت المشاهدين وحمستهم لمشاهدة العمل فور صدوره في شهر سبتمبر المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته كلا من سيمو لو وأوكوافينا وميشيل يوه وتوني تشيو واي لونج وفلوريان مونتينو وروني تشينج والفيلم من إخراج ديستين دانيال كريتون ونجح الفيلم في تحقيق مردو هائل أيضا في العالم كله خلال فترة عرضه.