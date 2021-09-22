انطلاق الفعاليات الختامية للملتقى الثالث للتأمين بشرم الشيخ

بدأت منذ قليل فعاليات ختام ملتقى شرم الشيخ الثالث الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، ومن المقرر اعتماد توصيات المؤتمر اليوم والذي يسهم في تطوير صناعة التأمين.

وأعلن الاتحاد المصري للتأمين أن صناعة التأمين تعد أحد الصناعات التي تعتمد على العنصر البشري بشكل مكثف ومن ثم يعد العنصر البشري أحد مكونات المزيج التسويقي وصناعة الخدمات ولهذا تسعى أى مؤسسة أو شركة إلى تنمية الموارد البشرية بداخلها من خلال محاولة صقل المهارات الخاصة بموظفيها وتنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم. ويهدف تدريب الموظفين وتطويرهم إلى تحسين أدائهم وإنتاجيتهم.

وأشار الاتحاد إلى أن صناعة التأمين تمتلك تاريخاً حافلاً فى تنظيم المؤتمرات على المستوى المحلى والعالمى.

وأوضح أن أهم فوائد حضور مؤتمرات صناعة التأمين تتمثل في:

1. تزخر مؤتمرات صناعة التأمين برجال الصناعة ذوي الخبرة في مجال إدارة المخاطر والتأمين من جميع أنحاء العالم.

2. الاستماع إلى أحدث البحوث والاتجاهات.

3. تطوير الحياة المهنية.

4. يمكن أن يساعد طرح الحاضرين للأسئلة والمشاركة في الجلسات على تنمية مهاراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم

5. الاستفادة من أفكار الآخرين.

6. التعرف على التطورات الجديدة في المجال.

7. يتم عقد الإتفاقيات الخاصة بإعادة التأمين أو التفاوض بشأنها أثناء المؤتمرات حيث يحرص معظم معيدى التأمين ووسطاء التأمين.

8. قد يساعد الابتعاد عن روتين العمل المكتبي اليومي على رؤية التحديات بطرق جديدة.

9. غالباً ما تحتوي المؤتمرات على قاعات للمعارض تضم الشركات التى تقدم أحدث الحلول التكنولوجية.

10. تساعد المؤتمرات على خروج المشاركين بها من منطقة الراحة الخاصة بهم، فعند اختيار الجلسات التي ستحضرها في مؤتمرات صناعة التأمين.

وانطلاقاً من وعى الاتحاد بأهمية إقامة مؤتمر تأمين مصرى عالمى تحت مظلته، فقد قام علاء الزهيري رئيس الاتحاد بإدراج المقترح الخاص بإقامة ملتقى سنوى عالمى للاتحاد المصرى للتأمين ضمن الخطة التى قدمها منذ توليه الاتحاد فى عام 2017.