أسعار القمح اليوم الأربعاء 22 سبتمبر في السوق المحلي

استقرت أسعار القمح اليوم الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 في السوق المحلي داخل مصر، بعد انخفاضه أمس بنحو 50 جنيهًا في الطن بكلا نوعيه.

وعلى النقيض، شهدت أسعار القمح عالميًا حالة من الارتفاع، فقد صعدت أسعار العقود الآجلة للقمح تداول شهر ديسمبر بنسبة 0.69%، كما صعدت أيضًا أسعار العقود الآجلة للقمح تداول شهر مارس 2022 بنسبة 0.68%، في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، وجاءت أسعار القمح على النحو التالي:

شهد سعر القمح الروسي "بروتين 12.5%" ثباتًا اليوم، في السوق المحلي المصري، ليسجل نحو 5,200 جنيهًا للطن، بانخفاض نحو 50 جنيهًا عن أسعار يوم الإثنين، بعدما سجل استقرارًا دام لثلاثة أيام منذ بداية الأسبوع.

كما شهد أيضًا سعر القمح الأوكراني "بروتين 12.5%" اليوم الأربعاء، استقرارًا عند 5,150 جنيهًا للطن في السوق المحلي، ليسجل انخفاضًا بنحو 50 جنيهًا عن أسعار يوم الإثنين.

وسجلت أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو للتجارة صعودًا، في الجلسة الافتتاحية لتداولات جلسة اليوم الأربعاء 2، حيث سجل عقد ديسمبر لتداول القمح صعودًا بمقدار 4.75 سنتًا للبوشل، ليصل إلى 695 سنتًا للبوشل، بنسبة ارتفاع 0.69%، كما سجل عقد مارس 2022 للتداول صعودًا بمقدار 4.75 سنتًا، ليصل إلى 705.75 سنتًا للبوشل، بنسبة صعود 0.68%.

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 300 ألف طن قمح روسي وأوكراني، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة في تعزيز أرصدتها من السلع الأساسية فقد تم شراء 60 ألف طن قمح روسي، و240 ألف طن قمح أوكراني للشحن في الفترة من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طرحها مناقصة عالمية لشراء كميات غير محددة من القمح، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد، على أن تنعقد أمس الأربعاء، لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من القمح للبلاد وصولاً خلال الفترة (من 25 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2021).

وقالت الهيئة، إن الدفع سيكون في خلال 180 يوما بتسهيلات موردين، أنواع الأقماح التي ترغب في شرائها الهيئة (القمح الامريكي الشتوي الأبيض الناعم، القمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندى الناعم، قمح فرنسي قابل للطحن، قمح أسترالي قياسي ناعم، قمح ألماني قابل للطحن، قمح أرجنتينى صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن، قمح أوكراني قابل للطحن، قمح روماني قابل للطحن، قمح بولندى قابل للطحن أو قمح من المنشأ البلغاري، قمح صربى قابل للطحن، قمح مجري قابل للطحن، قمح باراجوانى قابل للطحن، قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقاً لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.