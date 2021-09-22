الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرتين مُسيرتين أطلقت باتجاه خميس مشيط

تمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرتين مُسيرتين مُفخختين أطلقهما الحوثيون تجاه خميس مشيط.

يأتي هذا فيما طالب اليمن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بإدانة ومحاسبة مليشيا الحوثي الانقلابية، تجاه 9 مواطنين بينهم طفل قاصر، أعدمتهم في 18 سبتمبر الجاري في صنعاء، في انتهاك صارخ لاتفاقية ستوكهولم والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

وعبرت الحكومة اليمنية، في خطاب سلمه المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي إلى مجلس الأمن الدولي، عن قلقها البالغ إزاء مصير اليمنيين الخاضعين لمحاكمات المليشيا الحوثية، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

وشددت الحكومة اليمنية على أن هذه الإعدامات تعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا والواقعين تحت الإقامة الجبرية، وأن عمليات الإعدام هذه أمثلة واضحة على استخدام مليشيا الحوثي المستمر للنظام القضائي الخاضع لسيطرتها للتخلص من أي معارضين والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وداعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف وحشية المليشيا الحوثية ضد الشعب اليمني، بما في ذلك الإعدامات الجماعية والتعذيب ضد المدنيين.

يشار إلى أن المليشيا الحوثية كانت قد اختطفت 9 مواطنين، وأخفتهم قسريًا لأكثر من ثلاث سنوات، تعرضوا خلالها لمعاملة لا إنسانية للغاية وتعذيب ممنهج لانتزاع اعترافات ملفقة، وحرمانهم من زيارة ذويهم حتى تم إعدامهم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، عن تدمير زورقين مفخخين تتبع ميليشيا الحوثي بالصليف في اليمن، وإحباط تنفيذ هجوم وشيك يهدد التجارة العالمية.

وأشار التحالف العربي، في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأخبارية إلى استمرار التهديد الحوثي لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كما ندد التحالف، في بيانه، بانتهاك الميليشيا الحوثية لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة.