أسقف أبو قرقاص يكرم الفائزين في خدمة الموهوبين بالإيبارشية

كرم الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، خلال الاجتماع العام له في كنيسة السيدة العذراء بالفكرية ، عددًا من الخدام في مختلف الخدمات ثم كرم الفائزين في خدمة الموهوبين بالإيبارشية ووزع عليهم الهدايا وكرم في ذات الاجتماع أبناءه خريجي المرحلة الإعدادية.

كما التقى نيافته بخدمة القديس البابا كيرلس السادس لعمال الكنائس وألقى على الحضور كلمة روحية عن قيمة العمل.

وعلى صعيد آخر، شهد قداسة البابا تواضروس الثاني في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حفل تخريج ١٠ دفعات جديدة من مركز القديسة ڨيرينا للتمريض، بحضور نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر.

تضمن الحفل بعد دخول قداسة البابا والسلام الوطني، صلاة افتتاحية وكلمة لقداسته، وكلمة للدكتور سامح كرم رئيس مجلس أمناء المركز، بالإضافة إلى تكريم الخريجين.

وشمل تكريم الخريجين تكريمًا خاصًّا للخريجة رقم ١٠٠٠ من المركز وهي الأولى على الدفعة ٣٤ له، حيث كان قداسة البابا قد تمنى للمركز خلال حفل تكريم خريجيه عام ٢٠١٧ أن يصل عدد المتخرجين منه إلى الألف.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، وبرفقته عدد من الآباء الرهبان وإحدى الراهبات ممن يخدمون مع نيافته.

عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بأوضاع الخدمة في ايبارشية الكرسي الأورشليمي.

يُضاف إلى ذلك أنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الدكتورة راندا شاهين رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم وزميل كلية الدفاع الوطني ورئيس اللجنة التنفيذية للحريات الدينية.



أعرب قداسة البابا عن تقديره للجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير التعليم والارتقاء بكافة أطراف العملية التعليمية.



دار خلال اللقاء حديث حول الأنشطة المشتركة بين الوزارة والكنيسة وكذلك مناقشة ما تم حتى الآن في مشروع تدريب ١٠٠٠ مدرس تربية دينية مسيحية، الذي تقوم به الوزارة بالاشتراك مع الكنيسة القبطية، ضمن مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي، حيث تم عقد تسعة ملتقيات تدريبية لمدرسي التربية الدينية المسيحية بإجمالي ١٢٦٢ مدرس.



وفي نهاية اللقاء قدم قداسته للدكتورة راندا أيقونة زيارة العائلة المقدسة وقامت بدورها بإهداء قداسته درع الوزارة تقديرًا لدوره الفعال في دعم العملية التعليمية ورعايته لحقيبة الحريات الدينية.



حضر اللقاء الدكتور عبدالله حنا خبير مادة التربية الدينية المسيحية بالوزارة والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقس بولس حليم مدير قطاع التدريب بالمركز الإعلامي والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات.



هذا وقد شارك قداسة البابا تواضروس الثاني في تشييع جنازة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق، الذي توفي امس عن عمر قارب ٨٦ سنة.

