مقتل وإصابة 3 في عملية إطلاق نار بمنطقة «أرنافو» الفرنسية

أعلنت الشرطة في مدينة "مرسيليا" المطلة على ساحل فرنسا الجنوبي على البحر الأبيض المتوسط، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بعد تعرضهم لإطلاق نار في منطقة "أرنافو" بالمدينة، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

وكان مصدر شرطي في مدينة مارسيليا قد أعلن في 8 سبتمبر الجاري وقوع حادثتي إطلاق نار في المدينة (بوش دو رون) حيث وقعت الحادثة الأولى في الدائرة الأولى بالمدينة، حيث أطلق ثلاثة رجال مقنعين بمسدساتهم على اثنين آخرين، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة الثاني بجروح وأن عملية إطلاق النار الثانية وقعت في الدائرة 13 بالمدينة، حيث فتح رجلان كانا على متن سيارة النار على مواطنين في مدينة "لا رينو"، ما تسبب أيضا في مقتل رجل وإصابة آخر صاصة.

يذكر أن شخصين قد أصيبا بإطلاق نار في 20 أغسطس 2021 بالحى العاشر بالقرب من مركز "أوشان" بمدينة "مرسيليا" الفرنسية.

وعلى صعيد.. قال مصدر شرطي فرنسي لقناة "فرانس إنفو تي في" الاخبارية اليوم إن امرأة كانت تقود سيارة "سمارت" صدمت 5 مشاة في جادة الشانزليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال إن سيارة المرأة صعدت على الرصيف في الجادة الباريسية الشهيرة ودهست 5 أشخاص جميعهم جرحى.. بينهم 3 في حالة خطيرة وتم نقلهم إلى المستشفى، وأضافت القناة أن الشرطة الفرنسية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث والوقوف على دوافعه.

وفي سياق منفصل، أعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، تسجيل 153 حالة وفاة، و7 آلاف و851 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الهيئة - وفقا للبيانات الواردة على الموقع الإلكتروني لها - ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بكورونا المسجلة في فرنسا منذ ظهور الوباء إلى 116 ألفا و251 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 6 ملايين و964 ألفا و699 إصابة.