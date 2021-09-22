الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشفتها التحريات.. جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب في مطعم بعين شمس

جثة
جثة

أكدت تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل أحد المطاعم فى منطقة عين شمس، أنه لا يوجد شبهة جنائية فى الحادث، وأن الوفاة حدثت نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وكان عمال أحد المطاعم قد عثروا على جثة شاب متوفي، داخل مطعم بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من عمال أحد المطاعم بعين شمس يفيد بوجود جثة داخل حمام المطعم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب متوفى ورجحت التحريات وفاته بجرعة مخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة يجري اتخاذ الإجراءات.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن. 

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.

جرعة مخدرات عين شمس التحريات

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

انتظام حركة قطارات الوجه القبلى بعد خروج 3 عربات عن القضبان

«تلقت الحقنة الأغلى فى العالم».. قصة الطفلة «ليال» مصابة ضمور العضلات التى توفيت اليوم

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين