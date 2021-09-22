كشفتها التحريات.. جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب في مطعم بعين شمس

أكدت تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثة شاب متوفى داخل أحد المطاعم فى منطقة عين شمس، أنه لا يوجد شبهة جنائية فى الحادث، وأن الوفاة حدثت نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

وكان عمال أحد المطاعم قد عثروا على جثة شاب متوفي، داخل مطعم بمنطقة عين شمس، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من عمال أحد المطاعم بعين شمس يفيد بوجود جثة داخل حمام المطعم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة شاب متوفى ورجحت التحريات وفاته بجرعة مخدرات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة يجري اتخاذ الإجراءات.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة يتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات يتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.