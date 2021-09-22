الأربعاء 22 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انتهاء الاكتتاب في «إس تي سي حلول» السعودية بمتحصلات 3.6 مليار ريال

إس تي سي
إس تي سي

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) اليوم الأربعاء، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد في الطرح العام الأولي لــ 20% من أسهم شركتها التابعة "إس تي سي حلول".

وأوضحت، في بيان لسوق الأسهم السعودية (تداول)، أن إجمالي المتحصلات من الطرح بلغ 3.624 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وذلك قبل خصم كافة الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

ولفتت إلى أن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر في قائمة المركز المالي للشركة لفترة الربع الثالث من عام 2021، ولن يكون لها أثر على قائمة الربح أو الخسارة.

وانطلقت الأحد 19 سبتمبر عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة التابعة، واستمرت حتى يوم أمس، بعدما انتهت فترة اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفا.

وعلي صعيد أخر، قالت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية سايبم إنها وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والبناء في السعودية.

وقالت سايبم في بيان، إن الشركة الجديدة ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

ويأتي الاتفاق الموقع في السابع من سبتمبر في إطار برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية الذي تتبناه أرامكو السعودية.

وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ أشار محللون إلى مؤشرات على شح في الإمدادات الأمريكية، لتنهي سلسلة خسائر استمرت لأيام في الوقت الذي لا يزال يطارد فيه الأسواق العالمية شبح التأثير المحتمل على الاقتصاد الصيني جراء أزمة مجموعة العقارات المثقلة بالديون تشاينا إيفرجراند.

وارتفع خام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبط بنحو اثنين بالمئة أمس الإثنين. 

وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي يحل أجله في وقت لاحق من اليوم 91 سنتا أو 1.3% إلى 71.20 دولار بعد انخفاضه 2.3% في الجلسة السابقة.

وما يزال المستثمرون في مختلف الأصول المالية متأثرين بالتداعيات الناجمة عن إيفرجراند المثقلة بالديون والتهديد بهزة أوسع نطاقا في السوق على المدى الطويل.

الرياض الاكتتاب إس تي سي حلول السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

الأكثر قراءة

لينك نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بوابة الأزهر بالدرجات نتيجة الدور الثاني

بعد التنازل.. إخلاء سبيل السائق المتهم بدهس إمام مسجد الأرقم بمدينة نصر

أول رد فعل من الزمالك على خسارة الأهلي السوبر أمام طلائع الجيش

انخفاض فى درجات الحرارة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس خلال الـ5 أيام المقبلة

الآن لينك موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية 2021

نشاط الرئيس السيسي ورحيل المشير طنطاوي يتصدران اهتمامات صحف القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الرجل الذى عبر بنا مرتين

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

صور

طلائع الجيش بطلا لكأس السوبر على حساب الأهلي لأول مرة في تاريخه

مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري

حديقة مش كلها قطط وكلاب

محطة تل أبيب

المزيد

بعد تأجيل المساعدات المالية.. أزمة بين إسرائيل وأمريكا بسبب القبة الحديدية

عملية نهاريا.. مركبة تدهس شرطيين إسرائيليين ومصرع أحدهما.. ما القصة؟

«بايدن»: حل الدولتين هو الطريق الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين