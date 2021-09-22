انتهاء الاكتتاب في «إس تي سي حلول» السعودية بمتحصلات 3.6 مليار ريال

أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) اليوم الأربعاء، عن انتهاء اكتتاب المؤسسات والأفراد في الطرح العام الأولي لــ 20% من أسهم شركتها التابعة "إس تي سي حلول".

وأوضحت، في بيان لسوق الأسهم السعودية (تداول)، أن إجمالي المتحصلات من الطرح بلغ 3.624 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، وذلك قبل خصم كافة الأتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح.

ولفتت إلى أن الأثر المالي لهذه المتحصلات سيظهر في قائمة المركز المالي للشركة لفترة الربع الثالث من عام 2021، ولن يكون لها أثر على قائمة الربح أو الخسارة.

وانطلقت الأحد 19 سبتمبر عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة التابعة، واستمرت حتى يوم أمس، بعدما انتهت فترة اكتتاب المؤسسات بنسبة تغطية فاقت المستهدف بـ 130 ضعفا.

وعلي صعيد أخر، قالت مجموعة خدمات الطاقة الإيطالية سايبم إنها وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية لبحث تأسيس شركة للقيام بأعمال الهندسة والبناء في السعودية.

وقالت سايبم في بيان، إن الشركة الجديدة ستضطلع بأعمال الهندسة والبناء في قطاع الطاقة والبنية التحتية الصناعية.

ويأتي الاتفاق الموقع في السابع من سبتمبر في إطار برنامج نماءات للاستثمارات الصناعية الذي تتبناه أرامكو السعودية.

وارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، إذ أشار محللون إلى مؤشرات على شح في الإمدادات الأمريكية، لتنهي سلسلة خسائر استمرت لأيام في الوقت الذي لا يزال يطارد فيه الأسواق العالمية شبح التأثير المحتمل على الاقتصاد الصيني جراء أزمة مجموعة العقارات المثقلة بالديون تشاينا إيفرجراند.

وارتفع خام برنت 95 سنتا بما يعادل 1.3% إلى 74.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن هبط بنحو اثنين بالمئة أمس الإثنين.

وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الذي يحل أجله في وقت لاحق من اليوم 91 سنتا أو 1.3% إلى 71.20 دولار بعد انخفاضه 2.3% في الجلسة السابقة.

وما يزال المستثمرون في مختلف الأصول المالية متأثرين بالتداعيات الناجمة عن إيفرجراند المثقلة بالديون والتهديد بهزة أوسع نطاقا في السوق على المدى الطويل.