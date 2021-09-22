بتخفيضات 20%.. انطلاق «أهلا مدارس» بالجيزة اليوم

تفتتح محافظة الجيزة اليوم الأربعاء معرض أهلا مدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد بتخفيضات تصل إلى 30%، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي الغرفة التجارية.

وأعلن محمد إمبابي، رئيس غرفة الجيزة التجارية، انطلاق معرض «أهلا مدارس» بالمحافظة اليوم بمشاركة 50 عارضا.

وأوضح في تصريحات لـ«الدستور» أن المعرض يقام على مساحة 1000 متر مربع وبتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30% عن السوق الخارجي وبجودة عالية.

وأشار إمبابي إلى أنه سيتم عرض منتجات "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة وبسعر الجملة بمدن المحافظة، بناءا على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية.

ونوه إلى أن المعرض يتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، حيث أن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

ويضم المعرض، منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، الكترونيات.

جديد بالذكر أن معرض "أهلا مدارس" الرئيسي انطلق يوم 16 من سبتمبر من أرض المعارض (صالة جاهز تنمية المشروعات) بمدينة نصر، ويستمر حتى آخر الشهر الجاري، ويستقبل جمهور المستهلكين يوميا، ويقدم جميع مستلزمات المدارس بتخفيضات 30%، ويستقبل المواطنين يوميا من العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، وفي هذا السياق تم عمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك داخل أروقة وأجنحة المعرض المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص أبواب للدخول، وآخري للخروج ، وتخصيص جناح مستقل لكل نوع من السلع.