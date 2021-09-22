الأربعاء 22 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بتخفيضات 20%.. انطلاق «أهلا مدارس» بالجيزة اليوم

أهلا مدارس
أهلا مدارس

تفتتح محافظة الجيزة اليوم الأربعاء معرض أهلا مدارس استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد بتخفيضات تصل إلى 30%، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي الغرفة التجارية.

وأعلن محمد إمبابي، رئيس غرفة الجيزة التجارية، انطلاق معرض «أهلا مدارس» بالمحافظة اليوم  بمشاركة 50 عارضا.

وأوضح في تصريحات لـ«الدستور» أن المعرض يقام على مساحة 1000 متر مربع وبتخفيضات تتراوح ما بين 25 إلى 30% عن السوق الخارجي وبجودة عالية.

وأشار إمبابي إلى أنه سيتم عرض منتجات "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة وبسعر الجملة بمدن المحافظة، بناءا على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مستلزمات المدارس بجودة عالية وأسعار مناسبة للأسر المصرية.

ونوه إلى أن المعرض يتم بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالأقصر، حيث أن معرض "أهلا مدارس" يشمل جميع مستلزمات المدارس من الملابس والشنط والأحذية للمدارس بأسعار مخفضة بسعر المصنع لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، مساهمة من الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر.

ويضم المعرض، منافذ لبيع أدوات مكتبية، ملابس، حقائب وأحذية، وكتب مدرسية ومستلزمات التعليم، الكترونيات.

جديد بالذكر أن معرض "أهلا مدارس" الرئيسي انطلق يوم 16 من سبتمبر  من أرض المعارض (صالة جاهز تنمية المشروعات) بمدينة نصر، ويستمر حتى آخر الشهر الجاري، ويستقبل جمهور المستهلكين يوميا، ويقدم جميع مستلزمات المدارس بتخفيضات 30%، ويستقبل المواطنين يوميا من العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساء.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وكذلك قياس درجة حرارة الزائرين، وذلك في إطار تطبيق  الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشى وباء كورونا، وفي هذا السياق تم عمل ممرات داخلية تسمح بسهولة التنقل والتحرك داخل أروقة وأجنحة المعرض المقام على مساحة 3 آلاف متر مربع، بالإضافة إلى تخصيص أبواب للدخول، وآخري للخروج ، وتخصيص جناح مستقل لكل نوع من السلع.

محافظ الجيزة العام الدراسي محافظ القاهرة العاشرة مساء مشروعات مستلزمات المدارس التجارة الداخلية وزيرة الصناعة والتجارة اللواء أحمد راشد الغرفة التجارية تنمية المشروعات نيفين جامع المشروعات غرفة الجيزة التجارية وباء كورونا الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية العام الدراسى الجديد الدكتورة نيفين جامع ارتداء الكمامات تفشي وباء كورونا غرفة الجيزة محمد إمبابي التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة فشي وباء كورونا الدكتور علي المصيلحي معرض أهلا مدارس لإستقبال العام الدراسي أحمد راشد محافظ الجيزة وزيرة الصناعة والتجار

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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