انخفاض معدل التطعيم ضد «كورونا» فى جنوب إفريقيا

انخفض معدل التطعيم اليومي ضد كورونا في دولة جنوب إفريقيا هذا الأسبوع، ما يشير إلى أن حملة التطعيم ربما تفقد الزخم وسط انتقادات بسبب نقص المعلومات عن الجرعات في المجتمعات النائية والفقيرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن الإحصاءات الحكومية، أنه في يوم 20 سبتمبر، تم إعطاء 159 ألفا و542 جرعة فقط، وهو أقل عدد في يوم عمل منذ 13 أغسطس، عندما تم إعطاء 147 ألفا و307 جرعات.

ويقل العدد كثيرا عن الهدف الحكومي الذي لم يتم تحقيقه بعد، وهو إعطاء 300 ألف جرعة يوميا، وهو أيضا أدنى مستوى منذ قرار تطعيم الأشخاص في الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاما في أول سبتمبر.

وحتى الآن، تم إعطاء إجمالي 36ر16 مليون جرعة في البلاد، بما في ذلك تلقي 11ر8 مليون شخص، من إجمالي 40 مليون بالغ في البلاد على تطعيم كامل.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.