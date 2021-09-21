الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي «الثقافة والفكر في مئوية الدولة الأردنية»

مؤتمرالثقافة والفكر
مؤتمرالثقافة والفكر في مئوية الدولة الأردنية

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر العلمي السادس عشر بعنوان "الثقافة والفكر في مئوية الدولة الأردنية"، والذي ينظمه ملتقى إربد الثقافي، ورابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، وملتقى المرأة للعمل الثقافي؛ بالتعاون مع مديرية ثقافة المحافظة.

وقال مندوب وزير الثقافة مدير المكتبة الوطنية الدكتور نضال العياصرة؛ الذى شارك بصفته نائبًا عن وزير الثقافة الأردنى على العايد، والذي افتتح فعاليات المؤتمر في مبنى غرفة تجارة إربد "إننا نعيش مئوية الدولة الثانية ونحن نقوم بعملية جمع أرشيف ووثائق الآباء والأجداد، خاصة ان المكتبة الوطنية هي ذاكرة الآباء والأجداد"، مشيدا بدور مديرية ثقافة إربد والهيئات الثقافية المنتشرة في المحافظة، والتي تسعى لخدمة الثقافة وتطورها في المحافظة.

من جهته، قال رئيس المؤتمر هشام التل "نحن بصدد التركيز على دور الثقافة في المئوية من خلال ثلة من الحركات الثقافية، لأنها ترتقي بالشعوب وتساهم في عملية ازدهارها.

وبين رئيس ملتقى إربد الثقافي خالد الشراري أن هذا المؤتمر يناقش أبرز جوانب الحكمة بمنهجية القيادة الهاشمية العريقة في إدارة شؤون الدولة، والتي اعتمدت على أهمية الريادة والبناء والتأكيد على تأسيس الحركة النهضوية، التي كان الأردن مثالا فيها للدولة التي تنسجم فيها حكمة القيادة مع همة الريادة والبناء.

من جهته، قال مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة، إن الأردن يدخل المئوية الثانية باحتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، ونقدم شهادة للأجيال المقبلة إن هذا الوطن وصل إلى ما وصل اليه بالرغم من جميع أنواع التحديات والصمود.

ملتقى إربد الثقافي وزارة الثقافة الأردنية على العايد وزير الثقافة الأردني مئوية الدولة الأردنية مؤتمر الثقافة والفكر

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