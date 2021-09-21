شكرى وممثل الاتحاد الأوروبى يبحثان تطورات أزمة سد النهضة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بالممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، وذلك على هامش مشاركتهما في الشق رفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، منذ قليل، إن شكري والممثل الأعلى ناقشا سبل دفع مختلف ملفات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار متابعة نتائج زيارة شكري الأخيرة إلى بروكسل، في يوليو الماضي، وذلك اتصالا بالشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

لقاء شكري وممثل الشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي

من جانبه، أكد شكري على أهمية توسيع نطاق التعاون في الفترة القادمة لتحقق مصالح الجانبين، مع أهمية الدفع قدما نحو تشجيع زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في ظل مناخ الاستثمار المتميز الذي توفره مصر واتساع حجم السوق المصري.

أضاف السفير حافظ أن اللقاء تطرق أيضا إلى مجمل الملفات الإقليمية والدولية التي تمثل أولويات لكل من مصر والاتحاد الأوروبي، لاسيما ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، فضلاً عن تناول ملف سد النهضة.

ووصل شكري، أمس الاثنين، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك سامح شكري، في افتتاح الشق رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك في اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى نيويورك.

وكذلك، حضر وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري التشاوري لمجلس الجامعة العربية المُنعقد في نيويورك، أمس، على هامش فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.