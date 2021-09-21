سرور ناعيًا المشير طنطاوى: عرفته صادقًا لا يعمل إلا لمصلحة الوطن

نعى الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال سرور في نعيه: "ﻓﻘﺪت مصر اليوم ﻗﺎئداً ﻋسكرياً عظيماً ﺴﻄّﺭ اسمه ﻓﻲ سجل ﺍﻷبطال ﺍﻟﺨﺎﻟدين، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن من ﻗﻴﺎدات جيش مصر ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ خاض حرب أكتوبر بكل بسالة وفخر دفاعًا ﻋﻦ أرض مصر، وقد ﻋﺭﻓﺘﻪ وزيرًا صادقًا وحازمًا وقويًا لا يعمل ﺇﻻ من أجل تحقيق مصلحة مصر".

أضاف: ﻟﻘﺪ ﻋﺭﻓﺖ ﻋﻨﻪ الاتقان ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ مع الانضباط العسكري وكان محل إعجاب الجنود والضباط والجميع من أبناء الوطن، وظهرت حكمته ومهارته في أحداث يناير 2011 وكيف تصدي بحكمة وشجاعة لمحاولات التخريب والهدم ونجح في السيطرة علي الموقف بكل اقتدار ووطنية صادقة حتى عادت مؤسسات الدولة لأداء دورها الدستوري.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم إطلاق اسم المشير حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، على قاعدة الهايكستب العسكرية.

أضاف السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية شبه جزيرة سيناء: "المشير حسين طنطاوى توفى في نفس يوم وفاة الزعيم أحمد عرابى.. وتم إعلان الحداد الرسمي والوطنى بهذه المناسبة، وأيضًا إطلاق اسمه على قاعدة الهايكستب العسكرية تقديرًا واحترامًا لدور هذا الراجل العظيم في تاريخ مصر".

وتوفي وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي إدارة شئون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973..