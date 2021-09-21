الجامعة العربية تدين المحاولة الانقلابية في السودان

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المحاولة الانقلابية التي شهدها السودان صباح اليوم، مؤكدًا استمرار وقوف الجامعة العربية بقوة وراء استتباب الأمن والسلام في السودان خلال الفترة الانتقالية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن استقرار السودان مهم للجامعة وأنه يمثل ركناً مهمًا في استقرار الوطن العربي، مشيرًا إلى أن اتفاقات ترتيب المرحلة الانتقالية التي وقعتها جميع الأطراف السودانية خلال العامين الماضيين تحظى بدعم واسع من الجامعة العربية والمجتمع الدولي، وهي تمثل بالتالي طريقاً وحيداً لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها البلاد.

وقال المصدر إن الجامعة العربية مستمرة في تأييد الجهود السودانية التي تهدف إلى معالجة المشكلات المختلفة بما يؤدي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوداني في مستقبل مزدهر.

في السياق، زار الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الثلاثاء، سلاح المدرعات في منطقة الشجرة (جنوب الخرطوم).

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا": أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حيا الضباط والجنود وشكرهم على حكمتهم في التعامل مع الأحداث، في إشارة إلى محاولة الانقلاب الفاشلة.

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان "وحدة وإصطفاف القوات النظامية مع الشعب لحماية الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطى بالبلاد، وأن كل وحدات القوات المسلحة متوحدة خلف هذا الهدف".

ودعا الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، القوى السياسية إلى الوحدة والتماسك عبر المبادرات المطروحة من أجل بناء السودان.

وتابع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان إلى أن عملية بناء الوطن وحمايته أمنه واستقراره مسئولية مشتركة بين العسكريين والمدنيين ومن خلفهم الشعب السوداني.

وقال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مخاطبًا الضباط والجنود بمنطقة الشجرة: "أنتم حراس الإنتقال الديمقراطي بالبلاد، حتى تسليم السلطة الي القوي الوطنية التى ينتخبها الشعب".