الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عرائس يكسرن القاعدة ويختارن فساتين سوداء لزفافهن (صور)

زفاف
زفاف

تحلم الفتيات دائما بأن يرتدين فساتين الزفاف البيضاء بمختلف أشكالها وتصميماتها، ولكن أن يكون هناك فتيات يقومن بإرتداء فساتين زفاف سوداء فهذا الغير مألوف بالنسبة للبعض.

يقدم موقع «الدستور» صورا لبعض العرائس التي قومن باختيار فساتين زفافهن باللون الأسود لكن بتصميمات ونقوشات مختلفة.

صورة أمامية وخلفية لعروس ترتدي فستان زفاف أسود شفاف.

فستان يتميز بدانتيل زهري مطرز على قماش شفاف، واكتاف منسدلة وتنورة على شكل حرف A مصنوع من التول الأسود الشفاف والدانتيل.

صورة أمامية وخلفية لعروس ترتدي فستان زفاف أسود مع تقويرة عالية وظهر منخفض.

فستان زفاف باللون الأسود ذو رقبة عالية مع فتحة في الخلف كبيرة.

تقف العروس جنبًا إلى جنب في فستان زفاف أسود مناسب الشكل بأكمام كاب وقريبة من صد.

عروس ترتدي فستان مصنوع من قماش منسوج مناسب الشكل، مع وسادات كتف مميزة.

جنبًا إلى جنب لعروس ترتدي فستانًا أسود طويل الشاي مع عريس يرتدي حلة سوداء وكلبًا ، ونفس العروس تدور في ثوبها.

فستان أسود قصير منتفخ بأكمام منسدلة من على الكتف.

جنبًا إلى جنب مع عروس ترتدي فستان زفاف أسود وهي تمسك يديها مع عريس يرتدي حلة خضراء وتنزل على مجموعة من السلالم ونفس العروس تنظر من فوق كتفها على الدرج.

عروس ترتدي  ثوب اسود مطرز بخيوط فضية  على شكل حرف A واكمام مزخرفة خارج الكتف.

صورة أمامية وخلفية لعروس ترتدي فستان زفاف أسود بأكمام طويلة.

عروس  ترتدي فستان أسود طويل الأكمام مع تقويرة على شكل V وشق مثير في الساق لم يكن به أي زخارف أو نسيج.

لقطة أمامية وخلفية لعروس وعريس يرتديان فستانًا أسود وبدلة سوداء أمام جبل.

صنع الجزء العلوي من الفستان  من الدانتيل الأسود والقماش الشفاف وبظهر منخفض في الخلف كانت التنورة الكاملة مصنوعة من قماش دانتيل أسود شفاف يتدفق بشكل طويل. 

جنبًا إلى جنب مع عروس ترتدي فستان زفاف أسود لامع يمسك يديه مع العريس ونفس العروس تقف بشكل جانبي.

فستان بتصميم حرف A بألوان قوس قزح البراقة، مما أعطى الفستان تأثير كرة الديسكو. مع تصميم اكمام مكشكشة وتنورة متدرجة.

أمام وخلف العروس ترتدي فستانًا أسود وعريسًا يرتدي بدلة سوداء على طريق مع الأشجار في الخلفية.

فستان صنع من قماش رقيق شفاف باللونين الأبيض والأسود، مع أكمام مزخرفة وظهر شفاف.

جنبًا إلى جنب مع عروس ترتدي فستان زفاف أسود لامع.

ثوب اسود لعروس مغطى بالكامل بلمعان رقيق شبيهًا بالنجوم تضفي الأكمام المنفوخة الشفافة به والتنورة المتدفقة على الفستان إحساسًا بالفخامة. 

جنبًا إلى جنب مع عروس ترتدي فستان زفاف أسود لامع وترتدي حجابًا أسود.

عروس ترتدي فستان أسود كلاسيكي مبهر في يوم زفافها، مع طرحة باللون الأسود طولية تغطى الارض.

أمام وخلف العروس ترتدي فستان زفاف أسود بدون حمالات.

فستان أسود به كب على شكل قلب وتنورة من التول، ورباط خلفي. 

ظهر أمامي لعروس ترتدي فستانًا أسود من الدانتيل مع عريس يرتدي قميصًا أسود.

فستان عروس على شكل حرف A بسيط وخط رقبة V، يغطى الدانتيل  الفستان بالكامل مع القماش الأسود الشفاف.

جنبًا إلى جنب مع عروس ترتدي فستانًا أسود وعريسًا يمسك يديه والزوجان يتعانقان.

عروس ترتدي فستان  بأكمام طويلة من الدانتيل الأسود والشفاف بينما شكلت طبقات التول الأسود التنورة الكاملة.

لقطة أمامية وخلفية لعروس تمشي في حقل بفستان أسود وتحمل باقة من الزهور.

ينخفض ​​خط العنق لهذا الفستان الأسود للعروس وينزل بتصميم تنورة كاملة بالاسفل.  

لقطة أمامية وخلفية لعروس ترتدي فستان زفاف أسود من الدانتيل.

عروس تميز فستانها الاسود بتفاصيل دانتيل على خط الرقبة العالي والأكمام، متناقض مع الشكل البسيط لبقية الفستان.

فساتين الزفاف البيضاء فساتين الزفاف فساتين زفاف سوداء اللون الأسود فتيات

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وائل لطفي

دروس المشير طنطاوى

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