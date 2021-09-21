عرائس يكسرن القاعدة ويختارن فساتين سوداء لزفافهن (صور)

تحلم الفتيات دائما بأن يرتدين فساتين الزفاف البيضاء بمختلف أشكالها وتصميماتها، ولكن أن يكون هناك فتيات يقومن بإرتداء فساتين زفاف سوداء فهذا الغير مألوف بالنسبة للبعض.

يقدم موقع «الدستور» صورا لبعض العرائس التي قومن باختيار فساتين زفافهن باللون الأسود لكن بتصميمات ونقوشات مختلفة.

فستان يتميز بدانتيل زهري مطرز على قماش شفاف، واكتاف منسدلة وتنورة على شكل حرف A مصنوع من التول الأسود الشفاف والدانتيل.

فستان زفاف باللون الأسود ذو رقبة عالية مع فتحة في الخلف كبيرة.

عروس ترتدي فستان مصنوع من قماش منسوج مناسب الشكل، مع وسادات كتف مميزة.

فستان أسود قصير منتفخ بأكمام منسدلة من على الكتف.

عروس ترتدي ثوب اسود مطرز بخيوط فضية على شكل حرف A واكمام مزخرفة خارج الكتف.

عروس ترتدي فستان أسود طويل الأكمام مع تقويرة على شكل V وشق مثير في الساق لم يكن به أي زخارف أو نسيج.

صنع الجزء العلوي من الفستان من الدانتيل الأسود والقماش الشفاف وبظهر منخفض في الخلف كانت التنورة الكاملة مصنوعة من قماش دانتيل أسود شفاف يتدفق بشكل طويل.

فستان بتصميم حرف A بألوان قوس قزح البراقة، مما أعطى الفستان تأثير كرة الديسكو. مع تصميم اكمام مكشكشة وتنورة متدرجة.

فستان صنع من قماش رقيق شفاف باللونين الأبيض والأسود، مع أكمام مزخرفة وظهر شفاف.

ثوب اسود لعروس مغطى بالكامل بلمعان رقيق شبيهًا بالنجوم تضفي الأكمام المنفوخة الشفافة به والتنورة المتدفقة على الفستان إحساسًا بالفخامة.

عروس ترتدي فستان أسود كلاسيكي مبهر في يوم زفافها، مع طرحة باللون الأسود طولية تغطى الارض.

فستان أسود به كب على شكل قلب وتنورة من التول، ورباط خلفي.

فستان عروس على شكل حرف A بسيط وخط رقبة V، يغطى الدانتيل الفستان بالكامل مع القماش الأسود الشفاف.

عروس ترتدي فستان بأكمام طويلة من الدانتيل الأسود والشفاف بينما شكلت طبقات التول الأسود التنورة الكاملة.

ينخفض ​​خط العنق لهذا الفستان الأسود للعروس وينزل بتصميم تنورة كاملة بالاسفل.

عروس تميز فستانها الاسود بتفاصيل دانتيل على خط الرقبة العالي والأكمام، متناقض مع الشكل البسيط لبقية الفستان.