وزير النقل ناعيا المشير طنطاوي: مصر فقدت بطلا مخلصا أفنى حياته لأجل الوطن

نعى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، باسمه واسم كافة العاملين بوزارة النقل ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد وزير النقل، أن مصر قد فقدت رمزا من رموزها الوفية، وبطلا مخلصاً شارك في الدفاع عن الوطن في العديد من المعارك وأفنى حياته في الدفاع عنه، فهو أحد رموز مصر العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

وتقدم "الوزير" بخالص التعازي للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و والقوات المسلحة، وأسرة الفقيد وجموع الشعب المصري، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

و تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.