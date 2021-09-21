نستعرض لكم في هذا التقرير نتيجة الدور الثاني بالثانوية العامة ٢٠٢١ بالدرجات، حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني الحصول عليها الآن برقم الجلوس.

واعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، منذ قليل، نتيجة الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021.

وأعلن الوزير أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني 153852 طالب/طالبة، وحضر منهم 153794 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 133774 طالب/طالبة بنسبة 87%.

رابط الحصول على نتيجة الدور الثاني بالثانوية العامة ٢٠٢١

ويمكن الاطلاع علي النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي (من هنا).

وأعلنت الوزارة أنه بعد إعلان نتيجة ثانوية عامة الدور الثاني 2021 سيتم إخطار مكتب التنسيق بنتيجة الطلاب، لتسجيلهم بالمرحلة الثالثة للقبول بالجامعات والمعاهد.

وفي السياق، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارات جديدة للصف الرابع الابتدائي قبل بدء العام الدراسي.

وأعلنت الوزارة طريقة تقييم الطلاب في العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠، وهي تقدير نجاح الطالب وانتقاله للصف للأعلى في العام الدراسي الواحد، حدد القرار الوزاري عدة اعتبارات، وهي، ان تُحسب درجة الطالب في المقرر الدراسي الواحد في الفصل الدراسي من خلال مجموع درجات الاختبارات الثلاثة والمهام الأدائية و درجات المواظبة.

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رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني على موقع الدستور

وسيكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من ١٠٠ درجة وتعطي للطالب في صورة ألوان.

على ان يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابي لمجموع درجاته لكل فصل دراسي (مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني مقسومة على 2) على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان.

وستكون التربية الفنية والرياضية والموسيقية لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن٨٠٪ من عدد الحصص في كل منها، ويتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط.

وفي حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه بإعادة السنة الدراسية مرة أخرى.