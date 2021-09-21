غدًا.. مصر للطيران تسير 67 رحلة جوية لعدة عواصم عالمية

تعرف علي الوجهات

تسير مصر للطيران غدا الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٦٧ رحلة جوية بمعدل ٤٣ رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، كازابلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، أبوظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن، و٢١ رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم وأسيوط، و٣ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧٨٠٩ راكبا.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة.

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا.