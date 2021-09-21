الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزارة الخارجية تنعى المشير طنطاوي: ساهم في العبور بالبلاد إلى بر الأمان

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى وزير الخارجية سامح شكري، ووزارة الخارجية، المشير محمد حسين طنطاوي الذي توفى صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ85 عامًا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: "ننعي ببالغ الحزن وعميق الأسى المغفور له بإذن الله المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق".

وتابع البيان: "لقد فقدت مصر اليوم قامة من قامات العمل الوطني المُخلص ورمزًا من رموز القوات المسلحة المصرية أفنى حياته دفاعًا وتفانيًا عن هذا الوطن وقضاياه؛ فكما كان المشير طنطاوي بطلًا من أبطال حرب أكتوبر المجيدة الذين ساهموا بجهدهم المخلص في صنع السلام، ساهم أيضًا بقيادته الحكيمة في العبور بالبلاد إلى بر الأمان في مرحلة تاريخية شديدة الدقة شابتها ظروف استثنائية كادت تحدق بالوطن ومقدراته".

وتقدم وزير الخارجية سامح شكري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، وللقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا المُصاب الجلل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وختم البيان: "رحم الله الفقيد الغالي الذي سيظل اسمه خالدًا في ذاكرة هذا الوطن ورمزًا من رموز قادة القوات المسلحة المصرية البواسل".

المشير طنطاوى وزارة الخارجية سامح شكري القوات المسلحة الرئيس السيسي

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وائل لطفي

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