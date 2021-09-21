«القوى العاملة»: تعيين 2516 شابًا بالجيزة خلال أغسطس

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 2516 شابًا، بينهم 92 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 18871 راغب عمل منهم 391 من ذوي القدرات، وتوفير 271 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح الوزير، أنه تم استخراج 2100 شهادة قياس مستوى مهارة و2034 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، قامت بتعيين 2805 شاباً، بينهم 65 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 10489 راغب عمل منهم 125 من ذوي القدرات، وتوفير 171 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يوليو الماضي.

كما قامت المديرية خلال شهر يوليو، باستخراج 2661 شهادة قياس مستوى مهارة و2770 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة، قامت بتعيين 3242 شابًا، بينهم 27 شابًا من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 12785 راغب عمل منهم 189 من ذوي القدرات، وتوفير 260 فرصة عمل، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

كما قامت باستخراج 93 شهادة قياس مستوى المهارة و130 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر يونيو، تم التفتيش على 75 منشأة، وإعادة التفتيش 151 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 31 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ 68 منشأة أخرى.