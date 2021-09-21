الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جابر طايع ناعيا المشير طنطاوى: خدم الوطن بكل أمانة وصدق

المشير طنطاوي
المشير طنطاوي

نعى الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف سابقاً، المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء. 

وقال طايع: لقدم خدم الراحل وطنه بكل أمانة وصدق، وتصدى لجماعات التطرف والإرهاب، دون أى خوف أو رهبة منهم، وكان شغله الشاغل الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، ولذلك فنحن نسأل الله عزوجل أن يغفر له الرجل وأن يسكنه فسيح جناته . 

وتابع "طايع" عبر صفحته الرسمية بـ"الفيس بوك" قائلا: إن لهذا الوطن رجال مخلصين ضحوا بحياتهم من أجله والمشير حسين طنطاوى واحداً من هؤلاء، فلا يجب علينا أن ننسى الدور البطولى الذى قام به هذا الرجل فى حرب السادس من أكتوبر وكذلك الدور البطولى فى التصدى لتنظيم الإخوان الإرهابى.

ورحل اليوم المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والدفاع عن أراضيه ببسالة وشرف، والتصدي لتنظيم الإخوان الإرهابى الذى حاول فى فترة من الفترات الانقضاض على السلطة والسيطرة على حكم البلاد لكنه بفطنته وذكائه استطاع إظهار الوجه الإجرامي لجماعة الإخوان الإرهابية. 

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

جابر طايع نعي المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق وافته المنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استحضار روح الإمام

الأكثر قراءة

النتيجة بالألوان.. قرار جديد بشأن مقررات وأسلوب تقييم رابعة ابتدائى

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة بنسبة نجاح 87%

الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الثاني

وفاة أحمد إدريس صاحب الشفرة النوبية في حرب أكتوبر

الصحة العالمية: مصر تستقبل 850 ألف جرعة جديدة من لقاح «أسترازينيكا»

السيسى يطلق اسم المشير طنطاوى على القاعدة العسكرية بالهايكستب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا تهزم عمالقة التكنولوجيا

القس. رفعت فكرى

الانتقام المدمر!!

د. داليا مجدي عبدالغني

ألقاب بجرّة قلم

لواء. محسن الفحام

من حقوق الإنسان.. إلى التنمية البشرية

محمود خليل

«الحلاقة».. من زمن «شوشة الجنة» إلى فتاوى «المتشبهين والمتشبهات»

حسين دعسة

عودة طالبان وأزمة الإسلام السياسى فى العالم العربى

د.أحمد الخميسى

وجهة نظر فى جدل عابر

ماجد حبته

التفاتة رئاسية لقوتنا الناعمة

صور

حديقة مش كلها قطط وكلاب

تكريم نجوم الفن بمهرجان الدراما العربية

مؤتمر الإعلان عن الجهاز الفنى للمنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

الرجوب: الأسرى الستة جسدوا نموذجا للوحدة ولن نسمح للاحتلال الاستفراد بهم

أمين سر مركزية فتح: لن نسمح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى

«الخارجية الفلسطينية» ترحب بالحراك السياسي والقانوني المتصاعد المناهض للاحتلال