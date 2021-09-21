جابر طايع ناعيا المشير طنطاوى: خدم الوطن بكل أمانة وصدق

نعى الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف سابقاً، المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق، الذى وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقال طايع: لقدم خدم الراحل وطنه بكل أمانة وصدق، وتصدى لجماعات التطرف والإرهاب، دون أى خوف أو رهبة منهم، وكان شغله الشاغل الحفاظ على الوطن وسلامة أراضيه، ولذلك فنحن نسأل الله عزوجل أن يغفر له الرجل وأن يسكنه فسيح جناته .

وتابع "طايع" عبر صفحته الرسمية بـ"الفيس بوك" قائلا: إن لهذا الوطن رجال مخلصين ضحوا بحياتهم من أجله والمشير حسين طنطاوى واحداً من هؤلاء، فلا يجب علينا أن ننسى الدور البطولى الذى قام به هذا الرجل فى حرب السادس من أكتوبر وكذلك الدور البطولى فى التصدى لتنظيم الإخوان الإرهابى.

ورحل اليوم المشير محمد حسين طنطاوي، عن عمر يناهز 85 عاما، بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والدفاع عن أراضيه ببسالة وشرف، والتصدي لتنظيم الإخوان الإرهابى الذى حاول فى فترة من الفترات الانقضاض على السلطة والسيطرة على حكم البلاد لكنه بفطنته وذكائه استطاع إظهار الوجه الإجرامي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وتخرج المشير طنطاوي في الكلية الحربية المصرية سنة 1956م، ثم كلية القادة والأركان وشارك في حرب 1967م وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973م حيث كان قائد وحدة مقاتلة بسلاح المشاة وبعد الحرب حصل على نوط الشجاعة العسكري.

وعمل المشير طنطاوي في عام 1975 ملحقا عسكريا لمصر في باكستان ثم في أفغانستان وتدرج في المناصب حتى أصبح وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة في عام 1991م وحصل على رتبة المشير في 1993م.

وتولى المشير رئاسة مصر بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.