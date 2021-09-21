حبس المتهمين بخطف حقائب وهواتف المواطنين بمنطقة المرج

قررت نيابة المرج اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بخطف حقائب وهواتف المواطنين مستقلين دراجة نارية بمنطقة المرج.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة.

وكشفت التحقيقات الأولية بأن المتهمين “عاطف .ا”، “مازن .م” عاطلين، وسبق اتهامهم في قضايا سرقة وسرقة بالإكراه، وتمكنوا من خطف هواتف وحقائب المواطنين بالإكراه مستقلين دراجة نارية بمنطقة المرج، وأنهم وراء ارتكاب العديد من جرائم السرقة بدائرة القسم.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام عاطلين يستقلون دراجة نارية بخطف حقائبهم وهواتفهم المحمولة وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.