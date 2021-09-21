التحفظ على 3 ملايين قرص منشط مجهول المصدر في حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، في القبض على شخص بحوزته 3 مليون من العقاقير والمنشطات مجهولة المصدر في منطقة حلوان.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وبحوزته كمية من العقاقير والمنشطات مجهولة المصدر.

بمواجهته اعترف بقيامه بالاتجار بالمنشطات، وتم بإرشاده ضبط مخزن خاص به، عثر بداخله على 3 مليون قرص من العقاقير والمنشطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.