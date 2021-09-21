«رحم الله البطل».. مصريون ينعون المشير طنطاوي بكلمات مؤثرة

نعت الرئاسة المصرية، المشير محمد حسين طنطاوي، وزيرالدفاع والانتاج الحربى الاسبق ،الذي توفي صباح اليوم الثلاثاء، وقالت إن مصر فقدت رجل من اخلص أبناءها وأحد رموزها العسكرية.

وأضافت الرئاسة في بيان، أن طنطاوي وهب حياته لخدمة وطنه لأكثر من نصف قرن.

ولم تكن الرئاسة هي الناعي الوحيد للمشير طنطاوي، بل أن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى سرادق عزاء بكلمات نعي مؤثرة لرجل وصفوه بأنه أنقذ مصر، وأحد الرجال العظام في تاريخها العسكري.

خطة انقاذ مصر

على تويتر تحت وسم #المشير_طنطاوي كتب طارق لطيف: "رحم الله البطل، صاحب خطة إنقاذ مصر والعقل المدبر، جزاك الله عنا كل خير يا بطل الابطال".

وكتب إسلام عثمان قائلاً: "عاش بطلا مدافعآ عن مصـر حربآ وسلمآ ، وانقذها في احلك ايامها من بطش الفاسدين في الارض ومات رجلآ يشهد له القاصي والداني بالشهامه والمحبه والتسامح، رحم الله والدنا جميعا المشيرمحمد حسين طنطاوي"

وتحت وسم #طنطاوي_منقذ_مصر2011، نشر "ميلاد" فيديو للرئيس السيسي أثناء الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة، التى تناولت الندوة تجربة الفرقة 16 مشاة التى قادها المشير طنطاوي، وقال الرئيس السيسي في الفيديو: "معانا قائد الفرقة 16 المشير طنطاوي الرجل العظيم الذي قاد مصر في أصعب الفترات" وكتب صاحب الحساب قائلاً: "قائد الكتيبة 16 أحبط عملية " الغزالة المطورة " الإسرائيلية، فى الوقت ده الكتيبة 16 بقيادة #المشير_طنطاوي كبدت إسرائيل خسائر فادحة، رحم الله بطل مصر"

الصاوي ينعى طنطاوي

وعلى المستوى الفني، فقد كان خالد الصاوي من أوائل الفنانين الناعيين للمشير طنطاوي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مستبقاً النعي بآيات قرآنية كتب بعدها "ينعي الفنان خالد الصاوي أحد حماة مصر ورجال جيشها المخلصين السيد المشير محمد حسين طنطاوي وزير دفاع مصر الأسبق، نسأل الله العلي العظيم أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه فسيح جناته، نسألكم الدعاء والفاتحة"

وكان المشير محمد حسين طنطاوي قد وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاماً، وشارك طنطاوي في 4 حروب خاضتها مصر ضد اسرائيل منذ تخرجه في الكلية الحربية عام 1956، حيث شارك في الحرب ضد دول العدوان الثلاثي فور تخرجه، كما شارك في حرب يونيو 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب 6 أكتوبر.