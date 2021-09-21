جامعة قناة السويس ناعية المشير طنطاوي: عشق تراب الوطن وسيذكره التاريخ

أصدرت جامعة قناة السويس، بياناً نعت خلاله المشير محمد حسين طنطاوي عن عمر يناهز 85 عاماً.

وقالت جامعة قناة السويس في بيان لها: “تنعى جامعة قناة السويس ببالغ الحزن والأسى المشير محمد حسين طنطاوىّ القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع الأسبق، والذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بعد رحلة ومسيرة وطنية طويلة في خدمة البلاد”.

وبعث الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس ببرقية عزاء جاء فيها “سيذكر التاريخ حكاية موجودة في الضمير عن قيادة مصرية عبرت بالوطن إلى بر الأمان فى وقت من أصعب الأوقات، عشق تراب الوطن فأعطاه الله من حب الناس المشير طنطاوي القائد”.

توفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

تولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

تخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.