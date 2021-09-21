الثلاثاء 21 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينعى المشير طنطاوي

المشير محمد حسين
المشير محمد حسين طنطاوي

نعى الاتحاد العام للمصريين في الخارج وكل فروعه في كافة أنحاء العالم بخالص الحزن والعزاء وصادق المواساة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع  رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأضاف الاتحاد في بيان له: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة وبمزيد من الحزن الآسى ينعي الإتحاد العام للمصريين في الخارج واحداً من قيادات حرب أكتوبر المجيدة، ومن رجال مصر المخلصين الذي أفنى حياته في خدمة الوطن في أصعب المراحل وقدم من أجل الوطن الغالي والنفيس، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

ونعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بخالص الأسى والحزن، المشير محمد حسين طنطاوي، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سيذكره التاريخ بكلمات من نور...وستبقى أعماله الوطنية في قلوب كل المصريين".

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع الأسبق، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر، وذلك بعد رحلة طويلة من العطاء.

وتولى المشير طنطاوي إدارة شؤون البلاد بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك في 11 فبراير 2011، وظل في الحكم حتى يوليو 2012.

وتخرج محمد حسين طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

 

القوات المسلحة وزير الدفاع القوات المسلحة المصرية المشير طنطاوي محمد حسني مبارك المجلس الأعلى للقوات المسلحة الرئيس السابق

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وائل لطفي

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